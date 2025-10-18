У Києві рятувальники з ночі гасять масштабну пожежу в багатоповерхівці

У Печерському районі триває ліквідація пожежі

В Києві на вулиці Шота Руставелі з вечора 17 жовтня тривають роботи з ліквідації масштабної пожежі в житловому будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Займання сталося в одній з квартир на четвертому поверсі семиповерхівки, і вогонь поширився на верхні поверхи через порожнини у стінах та дерев'яні перекриття, що значно ускладнило гасіння.

фото: ДСНС

Площа пожежі локалізована на 400 квадратних метрах, однак роботи з її повної ліквідації тривають. До гасіння залучено понад 100 рятувальників та 29 одиниць техніки.

фото: ДСНС

Жертв і постраждалих немає. Рятувальні служби продовжують працювати на місці події, щоб повністю приборкати вогонь і забезпечити безпеку мешканців будинку.

До слова, рано вранці 2 жовтня в Печерському районі столиці сталася пожежа в житловому будинку.