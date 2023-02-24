У Києві розгорнуть відоме на весь світ полотно зі світлиною маленької українки

У Києві 24 лютого розгорнуть відоме на весь світ полотно зі світлиною п’ятирічної українки Валерії, що створив французький художник JR.

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На світлині зображена дівчинка з міста Кривий Ріг, яка на початку війни вимушено виїхала з мамою до Польщі. Художник зазначив, що саме діти це майбутнє України, тому необхідно боротися до кінця.

У перші дні повномасштабного вторгнення картину розгортали у Львові, а фото з події опинилося на обкладинці журналу Time.

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Долучитися до перформансу можна, заповнивши анкету. Проте щоб вашу кандидатуру розглянули, необхідно мати відкритий доступ до соцмереж, зокрема сторінок в Instagram. Організатори розглядатимуть тільки відкриті профілі. З відібраними учасниками команда JR зв’яжеться особисто.