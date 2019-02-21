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    Вночі у Києві горів торговельний центр (фото, відео)

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    Вогонь вдалося загасити ще до приїзду рятувальників - Вночі у Києві горів торговельний центр (фото, відео)
    Вогонь вдалося загасити ще до приїзду рятувальників
    Фото: Інформатор

    Займання сталося в одному з холодильників супермаркету на території ТРЦ

    У четвер, 21 лютого, сталася пожежа в торговому центрі Art Mall на вулиці Заболотного, 37 у Голосіївському районі Києва.

    Займання сталося в одному з холодильників супермаркету Fozzy, який знаходиться в ТРЦ.

    Пожежа сталася близько 2:15. Про це повідомляє Інформатор.

    Їдкий дим швидко огорнув приміщення магазину, а попіл засипав продукти і товари супермаркету. Вогонь вдалося загасити ще до приїзду рятувальників. Пожежники перевіряли територію і перешкоджали можливому повторному загорянню.

    За попередньою версією пожежа в холодильнику сталася через коротке замикання.

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    Вночі у Києві горів торговельний центр (фото, відео)
    Вночі у Києві горів торговельний центр (фото, відео)
    Вночі у Києві горів торговельний центр (фото, відео)
    Вночі у Києві горів торговельний центр (фото, відео)
    Вночі у Києві горів торговельний центр (фото, відео)
    Вночі у Києві горів торговельний центр (фото, відео)
    Вночі у Києві горів торговельний центр (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали кілька пожежних машин, патрульна поліція і «швидка». Деталі події і причини загоряння встановить слідство.

    Нагадаємо, днями на вулиці Північній горів 5-поверховий гаражний кооператив.

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