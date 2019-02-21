Вночі у Києві горів торговельний центр (фото, відео)



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Вогонь вдалося загасити ще до приїзду рятувальників Фото: Інформатор

Займання сталося в одному з холодильників супермаркету на території ТРЦ

У четвер, 21 лютого, сталася пожежа в торговому центрі Art Mall на вулиці Заболотного, 37 у Голосіївському районі Києва.

Займання сталося в одному з холодильників супермаркету Fozzy, який знаходиться в ТРЦ.

Пожежа сталася близько 2:15. Про це повідомляє Інформатор.

Їдкий дим швидко огорнув приміщення магазину, а попіл засипав продукти і товари супермаркету. Вогонь вдалося загасити ще до приїзду рятувальників. Пожежники перевіряли територію і перешкоджали можливому повторному загорянню.

За попередньою версією пожежа в холодильнику сталася через коротке замикання.

На місці працювали кілька пожежних машин, патрульна поліція і «швидка». Деталі події і причини загоряння встановить слідство.

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