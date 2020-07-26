За тиждень сапери знешкодили на Донбасі понад дві тисячі боєприпасів



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Українські сапери на Донбасі

Сапери обстежили 45 гектарів території

Співробітники ДСНС зі складу Об'єднаних сил за тиждень обстежили 45 гектарів території, вилучили та знешкодили 2244 вибухонебезпечних предметів.

Про це йдеться у повідомленні штабу операції Об'єднаних сил.

«Піротехнічні підрозділи ДСНС виконували роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах електро- та водопостачання», - йдеться у повідомленні

Як зазначається, впродовж тижня піротехнічні розрахунки обстежили 45 га території. При цьому вилучили та знешкодили 2244 вибухонебезпечних предмети.

Також особовий склад долучався до піротехнічних робіт та відновлення пошкоджених будинків, гасіння пожеж, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на території Донецької та Луганської областей.

За тиждень було відновлено 63 будинки, які постраждали від обстрілів, додали у штабі.

Нагадаємо, цього тижня у Луганській області через обстріл бойовиків загорівся ліс.

23 липня стало відомо про ліквідацію пожежу сухої трави, чагарників та деревини, яка почалася поблизу села Лопаскине Новоайдарського району після обстрілу.

До слова, у штабі Об’єднаних сил розповіли про підготовку до повного припинення вогню.