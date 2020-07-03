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    У жителя Київщини поліція виявила схрон боєприпасів (фото)

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    Правоохоронці&nbsp;вилучили 4 предмети, схожі на гранати, бронежилет, муляжі гранат та приціл - У жителя Київщини поліція виявила схрон боєприпасів (фото)
    Правоохоронці вилучили 4 предмети, схожі на гранати, бронежилет, муляжі гранат та приціл
    Фото: Нацполіція

    Поліція встановлює причетних до зберігання вибухівки у селі Дівички

    У квітні цього року на території лісу у с. Дівички у Переяслав-Хмельницькому районі правоохоронці виявили схрон боєприпасів. Для встановлення осіб, причетних до зберігання вибухівки, проведено ряд оперативно-розшукових заходів.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Встановлено, що до незаконного поводження з боєприпасами причетний 30-річний чоловік. У помешканні, яке він винаймає, та господарській споруді слідчі Березанського відділення поліції за оперативним супроводженням ГУ СБУ в місті Києві та Київської області за відповідною ухвалою суду провели санкціонований обшук. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили 4 предмети, схожі на гранати, бронежилет, муляжі гранат та приціл.

    Вилучені речові докази направлені на проведення експертиз.

    За фактом незаконного поводження триває досудове розслідування. Поліція встановлює походження боєприпасів.

    Як повідомлялося, у Дніпрі у 48-річного чоловіка під час профілактичного відпрацювання поліцейські виявили арсенал зброї та боєприпасів.

    Національна поліція України кримінал Київщина боєприпаси
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