В'їзд до зони відпочинку «Наталка» у Києві обмежено паркувальними стовпчиками (відео)

Обмеження для заїзду транспорту до рекреаційної зони «Наталка»

Рішення спрямоване на створення комфортних і безпечних умов для відпочинку киян та гостей міста

У Києві встановили обмеження для заїзду автомобільного транспорту до рекреаційної зони «Наталка», що в Оболонському районі. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Плесо», інформує «Главком».

Фахівці наголошують, що рекреаційна зона – це насамперед простір для відпочинку людей, а не майданчик для стихійного паркування.

Автівки, які заїжджають на прибережні території, руйнують газони та пошкоджують рослинність, а хаотичний рух транспорту завдає шкоди природній прибережній смузі.

Рішення спрямоване на створення комфортних і безпечних умов для відпочинку киян та гостей міста.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці інспектори з паркування зафіксували масове порушення правил дорожнього руху на вулиці Зарічній. Водії влаштували стихійне паркування просто на естакаді. За результатами перевірки комунальники тимчасово затримали та відправили на штрафмайданчик 17 транспортних засобів.

До слова, у столиці посилюють контроль за дотриманням правил паркування в зелених зонах. Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» нагадало водіям, що залишати автомобілі на газонах суворо заборонено, а за такі дії передбачена адміністративна відповідальність та суворі штрафи.