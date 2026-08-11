Ремонт колій на Дегтярівській: трамваї №14 та №15 замінить автобус №14-ТК (схема)

Трамваї не курсуватимуть з 9:30 до 17:00

Із 12 до 14 серпня рух трамваїв №14 та 15 тимчасово призупинять. Причина – ремонт трамвайних колій на вулицях Табірній і Дегтярівській. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», інформує «Главком».

Рух призупинятимуть з 9:30 до 17:00. Для перевезення пасажирів від просп. Відрадного до ст. м. «Лук’янівська» організують тимчасовий автобусний маршрут № 14-ТК.

Автобуси курсуватимуть:

просп. Відрадний – бульв. Вацлава Гавела – вул. Миколи Василенка – вул. Дегтярівська – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Білоруська – Лук’янівська площа – вул. Дегтярівська – вул. Миколи Василенка – бульв. Вацлава Гавела – просп. Відрадний.

Також збільшується кількість трамваїв на маршруті № 18.

Схема тимчасового автобусного маршруту № 14-ТК фото: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, із 1 серпня у Києві діє новий QR-квиток за 60 грн, який дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок між метро, автобусами, тролейбусами, трамваями та фунікулером протягом 90 хвилин після першої валідації. Чинні тарифи на разові поїздки в комунальному транспорті столиці наразі становлять 30 грн.