У Києві ще 18 осіб отруїлися шаурмою



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Усі постраждалі пов'язують отруєння з уживанням шаурми, купленої в торговому павільйоні в Києво-Святошинському районі

Масове отруєння сталося після вживання шаурми, придбаної в павільйоні Kabanos у Києво-Святошинському районі Київської області. Спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію з 1 серпня фіксує Головне управління Держпродспоживслужби області, повідомляє в п'ятницю, 3 серпня, прес-служба відомства.

«Станом на 3 серпня в результаті цього спалаху постраждали 18 осіб, у тому числі дві дитини», - йдеться в повідомленні.

У відомстві встановили, що всі хворі пов'язують захворювання з уживанням шаурми, купленої в торговому павільйоні з виготовлення і реалізації шаурми та інших страв швидкого приготування Kabanos, який розташований на території ЖК Львівський маєток Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Співробітники Держпродспоживслужби спільно з ДУ Київський обласний лабораторний центр МОЗ України ще 1 серпня намагалися провести санітарно-епідеміологічне розслідування, однак двері павільйону були закриті.

«Працівник, який представився адміністратором торгових точок, у число яких входить і цей павільйон, відмовився надавати інформацію про суб'єкта господарювання і реєстрацію його потужності», - розповіли у відомстві.

Тоді працівники служб звернулися в Києво-Святошинський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Уже 2 серпня фахівці продовжили розслідування випадків спалаху гострої кишкової інфекції і для отримання необхідної інформації про суб'єкта господарювання і організацію відбору зразків продуктів харчування, змивів, води залучили працівників поліції.

За результатами обстеження на об'єкті були виявлені порушення вимог санітарного законодавства і законодавства у сфері безпеки і окремих показників якості харчових продуктів.

«За порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області було направлене подання в Києво-Святошинський відділ поліції ГУ Нацполіції в Київській області і Києво-Святошинську місцеву прокуратуру про вжиття заходів реагування і порушення кримінального провадження», - поінформували в службі.

Проведення протиепідемічних заходів триває.

Раніше повідомлялося, що жертвами неякісної вуличної їжі стали 83 киянини, зокрема 12 дітей та одна вагітна жінка.

Також діагноз людям, які отруїлися шаурмою в Києві, змінять із гострої кишкової інфекції на сальмонельоз.



