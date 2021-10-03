У Києві сьогодні змінять маршрути громадського транспорту через марафон

Зміна руху танспорту зумовлена проведенням спортивного заходу

У Києві сьогодні змінять рух громадського транспорту через спортивний захід «Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021». У КМДА опублікували маршрути автобусів та тролейбусів, повідомляє пресслужба адміністрації.

З початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 16:00) громадський транспорт курсуватиме:

Тролейбуси

№ 3 – від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу «Південний»;

№ 5 та 7 – відповідно від вул. Білицької та вул. Чорнобильської до Повітрофлотського шляхопроводу;

№ 8, 9 та 17 – відповідно від вул. Смілянської, Міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни») та площі Космонавтів до залізничного вокзалу «Південний»;

№ 12 – від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

№ 14 та 15 – відповідно від Ботанічного саду та ст. м. «Видубичі» до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

№ 40 – від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської.

Автобуси

№ 5 – від вул. Ізюмської до вул. Жилянської;

№ 24 та 114 – відповідно від Національного музею історії України в II світовій війні та вул. Милославської до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі – вул. Михайлівська – вул. Велика Житомирська – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний»; (у зворотному напрямку) залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власними маршрутами;

№ 20 – від ж/м Корчувате до вул. Ділової;

№ 55 – від Дарницької площі до вул. Басейної;

№ 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу «Південний»;

№ 118 – від ст. м. «Чернігівська» до вул. Басейної.

Також тимчасово будуть внесені зміни у шлях автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.