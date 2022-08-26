Навчальний рік у Києві: Кличко повідомив, як працюватимуть школи з 1 вересня

95% шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі навчання

1 вересня для школярів Києва відкриють свої двері лише ті школи, які обладнані укриттями або поруч з ними в крокової доступності є приміщення для укриття. Тільки 22 школи в столиці працюватимуть в режимі онлайн. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Нагадаю, ми ухвалили рішення, що в очному режимі школярі вчитимуться тільки в тих навчальних закладах, де є облаштовані укриття або де укриття – в кроковій доступності. І ми завершуємо перевірку шкіл щодо їх готовності. Бо безпека наших дітей в умовах війни – найголовніше», – наголосив Кличко.

Очільник Києва зазначив, що 22 з 421 муніципальної школи будуть працювати виключно онлайн, бо в крокової доступності від них немає укриттів.

Також Кличко зазначив, що в онлайн-режимі почне роботу ще одна школа – в Подільському районі. Цей навчальний заклад найбільше постраждав під час російських обстрілів. У цій школі ще роблять ремонт. «Решта – 95% шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі навчання – як в очному, так і онлайн. Всі, хто виявив бажання навчатися очно, матимуть таку можливість. На сьогодні – це 132 тисячі школярів», – додав мер.

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Мер розповів, що в школах столиці укриття обладнані та укомплектовані. Є стільці, парти, в деяких навіть лежачі місця, ігрові кімнати, санвузли. Розмістити в цих укриттях можна до 145 тисяч осіб.

У кількох навчальних закладах робота підготовки укриттів ще триває і її планують закінчити до кінця вересня. Протягом цього часу учень і школярі будуть переходити в укриття, які знаходяться в крокової доступності - в школах по сусідству або метрополітен.

Кличко також розповів, що в Києві зараз перебуває 60% дітей-школярів, ще 20% перебувають за кордоном, 20% - в інших регіонах України. Понад 4 тисячі дітей-переселенців прийняли до шкіл та дитячих садків столиці.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов дав поради батькам, як підготуватися до початку навчального року у воєнних умовах і що слід знати, щоб школярі були в безпеці.

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