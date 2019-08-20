Пожежа в «Токіо Стар»: постраждалих розмістили в міському ліцеї



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Для постраждалих громадян, розміщених після пожежі в ліцеї, організовано харчування і надається допомога

17 серпня 2019 року під час позачергового засідання виконкому Одеської міської ради прийнято рішення про тимчасове розміщення постраждалих внаслідок пожежі в готелі «Токіо Стар» у приміщеннях Одеського ліцею «Олімпієць» (Дача Ковалевського, 85, колишній інтернат №5).

«Ми маємо всі умови для надання зручностей людям, які постраждали внаслідок пожежі. Наразі один з поверхів будівлі підготовлено для тимчасового розміщення постраждалих внаслідок пожежі. Люди забезпечені всім необхідним. Організовано триразове харчування», - зазначила директорка департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

Одеський ліцей «Олімпієць» розрахований на цілодобове розміщення понад 100 вихованців. Під час літніх канікул діти перебувають на оздоровленні за межами навчального закладу. Будівлю забезпечено гарячою і холодною водою, у наявності санітарно-гігієнічні засоби та побутові речі для проживання.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01:39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – 7.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар».