Із початку року на Київщині сталося 250 ДТП за участі дітей

За 10 місяців цього року у ДТП на Київщині загинуло вісім дітей

У ДТП понад 200 травмованих і вісім загиблих дітей

За 10 місяців 2020 року на території Київської області зареєстровано 250 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей.

Таку невтішну статистику надає Патрульна поліція Київської області.

Наслідки ДТП за участю дітей:

у 189 ДТП є постраждалі,

216 травмованих дітей,

8 дітей загинуло.

«За кермом треба бути уважним завжди, а коли в салоні вашого авто є ще пасажири, та ще й діти — відповідальність зростає!» - зазначили патрульні.

Нагадаємо, смертельна автопригода, у якій загинули двоє дітей та двоє дорослих, сталася 12 липня на Столичному шосе.

Водій автомобіля Mercedes-Benz GL 250D, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, рухався по проїзній частині Столичного шосе з боку с. Козин. Не впоравшись з керуванням, водій допустив зіткнення з автомобілем, що рухався попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль Hyundai Tucson.

Водій та двоє пасажирів (жінка та малолітня дівчинка) померли на місці. Ще двоє хлопчиків були госпіталізовані. Один з них помер в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню.

Водія, який спричинив смертельне ДТП на Столичному шосе, Голосіївським районним судом Києва засуджено до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.