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    Нові круті фонтани та яскраві виставки: київські озеленювачі підбили підсумки 2020 року (відео)

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    Фонтан у парку Партизанської слави став рекордсменом України як найвищий пішохідний - Нові круті фонтани та яскраві виставки: київські озеленювачі підбили підсумки 2020 року (відео)
    Фонтан у парку Партизанської слави став рекордсменом України як найвищий пішохідний
    Фото: Київзеленбуд

    За рік у столиці відремонтували 80 парків і скверів

    2020 рік для комунального об’єднання «Київзеленбуд» був особливим у багатьох сенсах.

    «Пандемія та карантин внесли корективи, проте нам все ж вдалося зробити чимало», – зазначили озеленювачі у своїх підсумках року, що минає.

    «Ми планували нові парки та сквери і до кінця року відремонтували 80 об’єктів. У Києві з’явилися нові круті фонтани, один з яких став рекордсменом України як найвищий пішохідний – у парку Партизанської слави. Ми висаджували дерева та кущі, уквітчували Київ, поновлювали його лісові насадження. Зустріли виставку тюльпанів на Співочому полі онлайн, проте літній «Мультленд» та «Світ солодощів» із хризантем вже відкрилися для відвідувачів», – зазначив «Київзеленбуд».

    Київські озеленювачі показали у відео, яким для них був 2020 рік:

    Нагадаємо, у Наводницькому парку біля пам’ятника засновникам Києва завершено капітальний ремонт фонтана і проведено його повноцінне тижневе тестування.

    Мер Києва Віталій Кличко, звітуючи про результати роботи міської влади за рік, повідомив, що у 2020 році у місті було відремонтовано 80 парків і скверів. 86 зелених зон отримали статус парку чи скверу. 

    Теги: Київ фонтан Київзеленбуд парк
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