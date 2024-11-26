Руйнування садиби Зеленських у Києві: Верховний Суд дав оцінку діям забудовника

19 липня у Києві було знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття

Cуд відхилив касаційні скарги Київської міської прокуратури та громадської організації «Спадщина» щодо захисту та збереження пам'ятки

Верховний суд визнав законним руйнування садиби Зеленських у Києві, яка отримала статус пам'ятки історії та архітектури. Відповідна постанова опублікована в судовому реєстрі.

Рішення прийняла колегія суддів на чолі з Андрієм Рибачуком.

«Суд визнав видачу містобудівних умов і обмеження на реконструкцію садиби законним. І це попри те, що будівля таки отримала статус пам'ятки історії та архітектури. А єдиним дозволеним видом робіт на памʼятках, згідно з законом, є виключно їх реставрація», – прокоментував рішення суду київський громадський діяч Дмитро Перов.

За його словами, суд відхилив касаційні скарги Київської міської прокуратури та громадської організації «Спадщина» (ініціатор присвоєння будівлі статусу памʼятки) щодо захисту та збереження садиби Зеленських, збудованої у 1890 році.

«Тепер це рішення може вплинути на формування правозастосовчої практики, а отже, забезпечити підстави для руйнування й інших памʼяток», – вважає активіст.

Нагадаємо, що 19 липня у Києві було знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва.

Садибу Зеленських у Києві знесено попри арешт, накладений на будівлю ще в січні. Прокурори розпочали провадження.

До слова, Науково-дослідницький інститут історії архітектури та містобудування розпочав комплексні дослідження для проєктування та подальшого відновлення садиби Зеленських. Зокрема, передбачається проведення архітектурних обмірів та інженерних досліджень, а також обстеження збереженої частини будинку.

Зранку 10 жовтня 2024 року робітники почали розбирати залишки знищеної влітку садиби Зеленських.