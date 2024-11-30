У Києво-Печерській лаврі відкривається резиденція Святого Миколая

У Великій лаврській дзвіниці з 1 по 25 грудня щосуботи та щонеділі працюватиме резиденція Святого Миколая. Про це йдеться на сторінці Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» у Facebook.

Резиденція також буде відкрита 5, 6 та 19 грудня з 12:00 до 16:00.

«Усі охочі зможуть написати листа чудотворцю та навідати арку бажань, щоби загадати найзаповітніше, зустрітися зі Святим Миколаєм особисто та зробити фото на згадку», – йдеться в повідомленні.

Також можна буде оглянути святкову виставку «Єдність Різдва поколінь» за участі спільноти українських художників Art Fine Nation, митців Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайнуімені Михайла Бойчука, оригінальних творів Асоціації майстрів клаптикового шиття України Ukrainian Quilter's Association та Української асоціації ручної творчості (UAHA), секції декоративно-прикладного мистецтва Київська організація національної спілки художників України.

Майстер-класи від Управління культури Бахмутської міської ради спільно з Бахмутським народним домом відбуватимуться за відповідним графіком: 14, 15, 19 та 21 грудня.

Під час повітряної тривоги Велика лаврська дзвіниця працює як укриття.

Нагадаємо, у серпні у Києво-Печерській лаврі відкрився храм для військових.