У Подільському районі Києва вщент згоріло легкове авто
Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає
У Подільському районі вогнеборці ліквідували загоряння легкового автомобіля. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».
Сьогодні, 2 листопада, о 10:57 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Івана Виговського у Подільському районі столиці.
Приїхавши на виклик, рятувальники виявили біля проїжджої частини дороги охоплений вогнем легковий автомобіль.
Рятувальники оперативно локалізували та об 11:16 повністю ліквідували загоряння. Внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Нагадаємо, вранці 2 листопада в Подільському районі столиці сталася пожежа у житловому будинку на вулиці Введенській. Під час ліквідації загоряння бійці ДСНС врятували п'ятьох людей, серед яких немовля, та евакуювали ще вісім мешканців.
До слова, під час пожежі у житловому будинку на вулиці Полярній в Оболонському районі столиці вогонь охопив балкони трьох поверхів. Під час ліквідації пожежі з верхніх поверхів врятували сімох осіб. Про постраждалих у повідомленні ДСНС не йдеться. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.
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