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У Подільському районі Києва вщент згоріло легкове авто

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Подільському районі Києва вщент згоріло легкове авто
Пожежа сталася на вулиці Івана Виговського у Подільському районі столиці
фото: ДСНС Києва/Facebook

Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає

У Подільському районі вогнеборці ліквідували загоряння легкового автомобіля. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».

У Подільському районі Києва вщент згоріло легкове авто фото 1
фото: ДСНС Києва

Сьогодні, 2 листопада, о 10:57 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Івана Виговського у Подільському районі столиці.

Рятувальники гасять автівку на вулиці Івана Виговського
Рятувальники гасять автівку на вулиці Івана Виговського
фото: ДСНС Києва

Приїхавши на виклик, рятувальники виявили біля проїжджої частини дороги охоплений вогнем легковий автомобіль.

Рятувальники оперативно локалізували та об 11:16 повністю ліквідували загоряння. Внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, вранці 2 листопада в Подільському районі столиці сталася пожежа у житловому будинку на вулиці Введенській. Під час ліквідації загоряння бійці ДСНС врятували п'ятьох людей, серед яких немовля, та евакуювали ще вісім мешканців. 

До слова, під час пожежі у житловому будинку на вулиці Полярній в Оболонському районі столиці вогонь охопив балкони трьох поверхів. Під час ліквідації пожежі з верхніх поверхів врятували сімох осіб. Про постраждалих у повідомленні ДСНС не йдеться. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Теги: пожежа Київ автомобиль

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