Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома»
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ціна масованого удару по Україні у ніч проти 2 червня 2026 року може становити близько $255,5 млн

У ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Під ударом ворога опинились Київ, Дніпро, Харків, Полтавщина, Чернігівщина та інші регіони країни.

Росія намагалась одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

Зміст

Росія застосувала:

  • протикорабельна ракета 3М22 «Циркон» – 8;
  • балістична ракета «Іскандер-М» /С-400 – 33;
  • крилата ракета Х-101/«Калібр» – 32;
  • ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль», дрони-імітатори типу «Пародія» – 656.

Орієнтовна вартість:

  • «Циркон» – $10 млн за одиницю;
  • «Іскандер-М» – $3,2 млн за одиницю;
  • «Калібр» – $750 тис. за одиницю;
  • Shahed – $70 тис. за одиницю.

Чим саме окупанти атакували Україну

У ніч на 2 червня Росія здійснила комбінований удар по українських містах ракетами та дронами різних типів – від балістики до дешевих БпЛА-імітаторів. Основна мета таких атак – перевантаження української ППО та ураження інфраструктури.

Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома» фото 1
фото: ДСНС

«Циркон»

«Циркон» – російська крилата протикорабельна ракета, призначена насамперед для ураження надводних кораблів, зокрема фрегатів і авіаносців, але також може застосовуватися для ударів по наземних об’єктах.​ Вона заявлена як гіперзвукова ракета з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати на гіперзвуковій швидкості.

Характеристика:

  • Максимальна швидкість: 8-10 Махів (до 11 тис. км/год, приблизно 3 км/с).
  • Дальність польоту: від 450 до 1 тис. км за різними оцінками.
    Система управління: інерційна навігаційна система та активна радіолокаційна головка самонаведення. Можливість запуску з надводних кораблів (фрегатів) та підводних човнів, а також з мобільних наземних пускових установок (до прикладу – «Бастіон).
  • Можливі види бойової частини: фугасна, проникаюча, ядерна.
  • Вартість становить $10 млн за одиницю.
  • Район пуску – тимчасово окупована територія АР Крим, Курська обл., РФ.

«Іскандер-М»

«Іскандер-М» – це балістика класу поверхня-поверхня. Рух цієї ракети описує параболу та може уражати цілі перпендикулярно до землі. Всередині вмонтований ракетний твердопаливний двигун, завдяки якому задається швидкість та напрямок руху.

Характеристика:

  • Дальність: 500 км, ракету дуже важко помітити через швидкість та кут підльоту. Також вона оснащена засобами радіоелектронної боротьби, які можуть заглушити сигнали систем ППО та збити їх з пантелику. «Іскандер-М» не має крил.
  • Максимальна швидкість польоту: 2 600 м/с, може залишитися непомітною, доки не здетонує.
  • Вартість становить $3,2 млн за одиницю.
  • Район пуску – Брянськ, Курськ, тимчасово окупована територія АР Крим.

«Калібр»

Ракети сімейства «Калібр» були створені на основі двох проєктів: стратегічної ядерної крилатої ракети 3М10, розробленої в СМКБ «Новатор» у період з 1975 по 1984 рік, з бойовим радіусом 2500 км, а також конкурсу протикорабельних ракет «Альфа» (ОКР «Бірюза»). Ймовірно, що на деякі модифікації ракет цього сімейства можливе встановлення ядерної бойової частини.

Характеристика:

  • Швидкість: 180-240 м/с.
  • Особливістю крилатих ракет «Калібр» є можливість польоту на малих висотах, що ускладнює роботу для протиповітряної оборони (ППО). Ракета оснащується стартовим твердопаливним двигуном. Керування ракетою в польоті є автономним, а сам політ здійснюється за заздалегідь визначеним маршрутом.
  • Дальність стрільби ракетами Калібр по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2 600 км.
  • Вартість становить $750 тис. за одиницю.
  • Район пуску – Вологодська, Курська обл., акваторія Чорного моря.

Shahed

Шахед-136 – іранський дрон-камікадзе розробки Shahed Aviation. Вперше був представлений у 2020 році. Летить Shahed-136 на висоті від 60 до 4000 м з крейсерською швидкістю 180 км/год. 

Характеристика:

  • Максимальна дальність польоту – 2500 км.
  • Недоліком є повністю автономний політ, після запуску безпілотник не передає жодної інформації операторам. Було зафіксовано кустарне дообладнання російських дронів модемами мобільного зв'язку, за якими оператори могли б отримувати інформацію про збиття та змінювати маршрути наступних безпілотників. Також відомо про саморобне обладнання відеокамерами, які разом з модемами мобільного зв'язку потенційно можуть надавати інформацію про місця пуску українських зенітних ракет або дозволяти керування дроном попри радіоелектронні перешкоди.
  • Тривалість польоту (без посадки) може складати – до 24 год.
  • Вартість становить $70 тис. за одиницю.
  • Район пуску – Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда, тимчасово окупована територія АР Крим.
Читайте також: Проти законів фізики не попреш. Вся правда про російські супердрони на оптоволокні

Окрему роль у масованих атаках відіграють дешеві безпілотники та дрони-імітатори. Основне завдання – перевантаження української протиповітряної оборони. Дрони-імітатори часто мають спрощену конструкцію та значно нижчу вартість, однак здатні створювати для ППО хибні цілі, змушуючи українських військових витрачати час, ресурси. У комбінованих ударах Росія використовує таку тактику: спочатку запускаються хвилі дешевих БпЛА та імітаторів, а вже після цього – крилаті або балістичні ракети.

Скільки коштував удар

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети та 656 БпЛА різних типів. Йдеться про одну з наймасштабніших комбінованих атак, у якій Росія застосувала як дорогі високоточні ракети, так і дешевші дрони та імітатори для перевантаження української ППО.​

Тип озброєння Кількість Ціна за одиницю Орієнтовна вартість
3М22 «Циркон» 8 $10,0 млн $80,0 млн
«Іскандер-М» 33 $3,2 млн $105,6 млн
Х-101 /«Калібр» 32 $750 тис. близько $24 млн
Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль», «Пародія» 656 $70 тис. близько $45,9 млн

Таким чином, навіть за мінімальними оцінками, ціна масованого удару по Україні у ніч проти 2 червня 2026 року може становити близько $255,5 млн. Втім, реальна сума може бути ще більшою, адже точна вартість окремих ракет, дронів-імітаторів та баражуючих боєприпасів залишається невідомою. Навіть приблизні оцінки свідчать: одна нічна атака обходиться Кремлю у сотні мільйонів доларів.

«Главком» розповідав, що російський удар у ніч на 24 травня 2026 року міг коштувати Росії приблизно $257,5 млн.

Чому Росія продовжує дорогі атаки

Попри величезну вартість таких ударів, Росія продовжує застосовувати дорогі ракети та сотні дронів одночасно. Експерти пояснюють це одразу кількома причинами.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російський комбінований удар включав масований запуск дронів перед застосуванням балістичних і крилатих ракет. Аналітики звернули увагу, що російські війська спочатку тривалий час запускали велику кількість дронів, які українська ППО переважно успішно перехоплює, а вже потім застосували балістичні ракети, які значно складніше збивати.

Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома» фото 2

В ISW також зазначили, що така схема удару могла бути спрямована на виснаження української системи протиповітряної оборони та створення умов для ефективнішого застосування ракетного озброєння. Аналітики звернули увагу, що Росія використала найбільшу кількість ракет із грудня 2024 року на тлі глобального дефіциту ракет-перехоплювачів Patriot, які Україна використовує для боротьби з балістичними цілями.

«Російські війська демонструють низьку ефективність на полі бою і не можуть досягти оперативно значущих успіхів у своїй поточній весняно-літній кампанії 2026 року, оскільки українські сили продовжують проводити контрнаступи та завдавати комплексних ударів по російських цілях середньої дальності та в глибині російського тилу. Російське військове керівництво, ймовірно, завдало удару по місту Києву в марній спробі відвернути увагу від своїх невдач на полі бою та продемонструвати силу й міць як внутрішній, так і міжнародній аудиторії», – наголошують аналітики.

Чи може РФ підтримувати такий темп

Станом на кінець травня 2025 року Росія суттєво наростила виробництво далекобійних засобів ураження. За даними пресслужби ГУР, щомісячні темпи виробництва становили близько 2700 ударних дронів Shahed-136/«Герань-2», а також приблизно 2500 дронів-імітаторів «Гербера». Це означає п’ятикратне зростання виробництва порівняно з літом 2024 року.

Окремо зростає і масштаб загального планування: за оцінками ГУР, у 2026 році Росія може виготовити близько 60 тис. ударних далекобійних дронів і ще приблизно 50 тис. дронів-приманок.

Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома» фото 3

У ракетній сфері темпи значно нижчі. Авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій Богдан Долінце зауважив, що російська промисловість здатна виробляти до 150 крилатих і балістичних ракет на місяць. При цьому РФ не лише використовує ракети в ударах по Україні, а й паралельно формує певні запаси. Водночас поява ракет Х-101, виготовлених уже у 2026 році, в бойових застосуваннях свідчить, що частина озброєння використовується майже одразу після виробництва, хоча це не обов’язково означає повне виснаження запасів.

Попри масштабування виробництва, російський оборонно-промисловий комплекс залишається залежним від іноземних технологій. За даними ГУР, на підприємствах ВПК РФ використовується щонайменше 66 одиниць іноземного високотехнологічного обладнання, що свідчить про збереження каналів постачання через треті країни.

У зв’язку з цим українська розвідка наголошує на необхідності посилення експортного контролю: зокрема, запровадження обов’язкових GPS-трекерів для промислового обладнання, регулярних перевірок його використання та жорсткішого регулювання ринку вживаного устаткування.

У підсумку, за оцінками розвідки та експертів, Росія змогла суттєво наростити виробництво дронів і підтримує стабільний випуск ракет, однак ця система залишається залежною від санкційного тиску, імпортних компонентів і здатності обходити обмеження.

Наслідки атаки

Унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Україну в ніч проти 2 червня найбільших руйнувань зазнали Київ, Дніпро та Харків. У Києві наслідки ударів ліквідовували на 29 локаціях, а роботи досі тривають на шести об'єктах у п'яти районах.

За даними МВС, станом на 12:30 відомо про 17 загиблих і понад 100 поранених, однак кількість жертв продовжує зростати, а на окремих локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи.

11 людей, з них – двоє дітей загинули у Дніпрі. У Києві медики підтвердили загибель шести мешканців столиці.

За даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряною обороною було збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет (із 73 ракети) та 602 (із 65 БпЛА) безпілотників різних типів.

Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома» фото 4

Президент України Володимир Зеленський після масованого російського удару по містах України звернувся до союзників.

Читайте також:

Теги: росія окупанти Київ війна ракета балістичні ракети ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі
За квітень понад 35 тис. убитими та тяжко пораненими. Зеленський підсумував втрати росіян на фронті
5 травня, 11:18
Молдова вимагає від Росії оплатити ремонт пошкодженої ЛЕП
Молдова після удару по інфраструктурі направила рахунок Кремлю
6 травня, 15:58
Директор ФБР припускає, що знайдені документи збереглися через недбалість попереднього керівництва
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
7 травня, 11:51
Трамп: Я не думаю про фінансове становище американців. Я ні про кого не думаю
Трамп заявив, що питання ядерної зброї Ірану важливіше за економічне благополуччя американців
12 травня, 22:55
Рубіо: Ніхто у світі не підтримує систему стягнення плати за проїзд. Цього не може бути. Це було б неприйнятно
Рубіо заявив, що план Ірану встановити плату за Ормузьку протоку зробить угоду нездійсненною
22 травня, 03:29
Легіон «Свобода Росії» – військовий підрозділ, сформований у березні 2022 року
Легіон «Свобода Росії», який воює за Україну, пояснив, кого беруть у підрозділ, а кому відмовляють
26 травня, 20:46
Максим Галкін у кліпі путініста Шамана
Галкін іронічно відреагував на пісню путініста Шамана про іноагентів
29 травня, 13:17
Ранкова тривога у Києві після масованого обстрілу тривала 34 хвилини
Ранкова тривога у Києві після масованого обстрілу тривала 34 хвилини
Сьогодні, 07:51
Наслідки ворожої атаки на Київ 2 червня 2026 року
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
Сьогодні, 09:05

Новини

Київ під атакою ворожих дронів: у столиці працює ППО
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці працює ППО
Ракетний удар по ЖК Unit.City: троє людей загинули дорогою до сховища
Ракетний удар по ЖК Unit.City: троє людей загинули дорогою до сховища
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Масована атака на Київ 2 червня: кількість загиблих зросла, багато поранених (оновлено)
Масована атака на Київ 2 червня: кількість загиблих зросла, багато поранених (оновлено)
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома»
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома»
У мережі розгорілися палкі суперечки через намети у київському метро
У мережі розгорілися палкі суперечки через намети у київському метро

Новини

«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Вчора, 12:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua