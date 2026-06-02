Скільки коштувала Росії комбінована атака на Україну: підрахунок «Главкома»

Ціна масованого удару по Україні у ніч проти 2 червня 2026 року може становити близько $255,5 млн

У ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Під ударом ворога опинились Київ, Дніпро, Харків, Полтавщина, Чернігівщина та інші регіони країни.

Росія намагалась одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

Росія застосувала:

протикорабельна ракета 3М22 «Циркон» – 8;

балістична ракета «Іскандер-М» /С-400 – 33;

крилата ракета Х-101/«Калібр» – 32;

ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль», дрони-імітатори типу «Пародія» – 656.

Орієнтовна вартість:

«Циркон» – $10 млн за одиницю;

«Іскандер-М» – $3,2 млн за одиницю;

«Калібр» – $750 тис. за одиницю;

Shahed – $70 тис. за одиницю.

Чим саме окупанти атакували Україну

У ніч на 2 червня Росія здійснила комбінований удар по українських містах ракетами та дронами різних типів – від балістики до дешевих БпЛА-імітаторів. Основна мета таких атак – перевантаження української ППО та ураження інфраструктури.

«Циркон»

«Циркон» – російська крилата протикорабельна ракета, призначена насамперед для ураження надводних кораблів, зокрема фрегатів і авіаносців, але також може застосовуватися для ударів по наземних об’єктах.​ Вона заявлена як гіперзвукова ракета з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати на гіперзвуковій швидкості.

Характеристика:

Максимальна швидкість : 8-10 Махів (до 11 тис. км/год, приблизно 3 км/с).

: 8-10 Махів (до 11 тис. км/год, приблизно 3 км/с). Дальність польоту : від 450 до 1 тис. км за різними оцінками.

Система управління: інерційна навігаційна система та активна радіолокаційна головка самонаведення. Можливість запуску з надводних кораблів (фрегатів) та підводних човнів, а також з мобільних наземних пускових установок (до прикладу – «Бастіон).

: від 450 до 1 тис. км за різними оцінками. Система управління: інерційна навігаційна система та активна радіолокаційна головка самонаведення. Можливість запуску з надводних кораблів (фрегатів) та підводних човнів, а також з мобільних наземних пускових установок (до прикладу – «Бастіон). Можливі види бойової частини : фугасна, проникаюча, ядерна.

: фугасна, проникаюча, ядерна. Вартість становить $10 млн за одиницю.

становить $10 млн за одиницю. Район пуску – тимчасово окупована територія АР Крим, Курська обл., РФ.

«Іскандер-М»

«Іскандер-М» – це балістика класу поверхня-поверхня. Рух цієї ракети описує параболу та може уражати цілі перпендикулярно до землі. Всередині вмонтований ракетний твердопаливний двигун, завдяки якому задається швидкість та напрямок руху.

Характеристика:

Дальність : 500 км, ракету дуже важко помітити через швидкість та кут підльоту. Також вона оснащена засобами радіоелектронної боротьби, які можуть заглушити сигнали систем ППО та збити їх з пантелику. «Іскандер-М» не має крил.

: 500 км, ракету дуже важко помітити через швидкість та кут підльоту. Також вона оснащена засобами радіоелектронної боротьби, які можуть заглушити сигнали систем ППО та збити їх з пантелику. «Іскандер-М» не має крил. Максимальна швидкість польоту : 2 600 м/с, може залишитися непомітною, доки не здетонує.

: 2 600 м/с, може залишитися непомітною, доки не здетонує. Вартість становить $3,2 млн за одиницю.

становить $3,2 млн за одиницю. Район пуску – Брянськ, Курськ, тимчасово окупована територія АР Крим.

«Калібр»

Ракети сімейства «Калібр» були створені на основі двох проєктів: стратегічної ядерної крилатої ракети 3М10, розробленої в СМКБ «Новатор» у період з 1975 по 1984 рік, з бойовим радіусом 2500 км, а також конкурсу протикорабельних ракет «Альфа» (ОКР «Бірюза»). Ймовірно, що на деякі модифікації ракет цього сімейства можливе встановлення ядерної бойової частини.

Характеристика:

Швидкість : 180-240 м/с.

: 180-240 м/с. Особливістю крилатих ракет «Калібр» є можливість польоту на малих висотах, що ускладнює роботу для протиповітряної оборони (ППО). Ракета оснащується стартовим твердопаливним двигуном. Керування ракетою в польоті є автономним, а сам політ здійснюється за заздалегідь визначеним маршрутом.

крилатих ракет «Калібр» є можливість польоту на малих висотах, що ускладнює роботу для протиповітряної оборони (ППО). Ракета оснащується стартовим твердопаливним двигуном. Керування ракетою в польоті є автономним, а сам політ здійснюється за заздалегідь визначеним маршрутом. Дальність стрільби ракетами Калібр по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2 600 км.

стрільби ракетами Калібр по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2 600 км. Вартість становить $750 тис. за одиницю.

становить $750 тис. за одиницю. Район пуску – Вологодська, Курська обл., акваторія Чорного моря.

Shahed

Шахед-136 – іранський дрон-камікадзе розробки Shahed Aviation. Вперше був представлений у 2020 році. Летить Shahed-136 на висоті від 60 до 4000 м з крейсерською швидкістю 180 км/год.

Характеристика:

Максимальна дальність польоту – 2500 км.

– 2500 км. Недоліком є повністю автономний політ, після запуску безпілотник не передає жодної інформації операторам. Було зафіксовано кустарне дообладнання російських дронів модемами мобільного зв'язку, за якими оператори могли б отримувати інформацію про збиття та змінювати маршрути наступних безпілотників. Також відомо про саморобне обладнання відеокамерами, які разом з модемами мобільного зв'язку потенційно можуть надавати інформацію про місця пуску українських зенітних ракет або дозволяти керування дроном попри радіоелектронні перешкоди.

є повністю автономний політ, після запуску безпілотник не передає жодної інформації операторам. Було зафіксовано кустарне дообладнання російських дронів модемами мобільного зв'язку, за якими оператори могли б отримувати інформацію про збиття та змінювати маршрути наступних безпілотників. Також відомо про саморобне обладнання відеокамерами, які разом з модемами мобільного зв'язку потенційно можуть надавати інформацію про місця пуску українських зенітних ракет або дозволяти керування дроном попри радіоелектронні перешкоди. Тривалість польоту (без посадки) може складати – до 24 год.

(без посадки) може складати – до 24 год. Вартість становить $70 тис. за одиницю.

становить $70 тис. за одиницю. Район пуску – Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда, тимчасово окупована територія АР Крим.

Окрему роль у масованих атаках відіграють дешеві безпілотники та дрони-імітатори. Основне завдання – перевантаження української протиповітряної оборони. Дрони-імітатори часто мають спрощену конструкцію та значно нижчу вартість, однак здатні створювати для ППО хибні цілі, змушуючи українських військових витрачати час, ресурси. У комбінованих ударах Росія використовує таку тактику: спочатку запускаються хвилі дешевих БпЛА та імітаторів, а вже після цього – крилаті або балістичні ракети.

Скільки коштував удар

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети та 656 БпЛА різних типів. Йдеться про одну з наймасштабніших комбінованих атак, у якій Росія застосувала як дорогі високоточні ракети, так і дешевші дрони та імітатори для перевантаження української ППО.​

Тип озброєння Кількість Ціна за одиницю Орієнтовна вартість 3М22 «Циркон» 8 $10,0 млн $80,0 млн «Іскандер-М» 33 $3,2 млн $105,6 млн Х-101 /«Калібр» 32 $750 тис. близько $24 млн Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль», «Пародія» 656 $70 тис. близько $45,9 млн

Таким чином, навіть за мінімальними оцінками, ціна масованого удару по Україні у ніч проти 2 червня 2026 року може становити близько $255,5 млн. Втім, реальна сума може бути ще більшою, адже точна вартість окремих ракет, дронів-імітаторів та баражуючих боєприпасів залишається невідомою. Навіть приблизні оцінки свідчать: одна нічна атака обходиться Кремлю у сотні мільйонів доларів.

«Главком» розповідав, що російський удар у ніч на 24 травня 2026 року міг коштувати Росії приблизно $257,5 млн.

Чому Росія продовжує дорогі атаки

Попри величезну вартість таких ударів, Росія продовжує застосовувати дорогі ракети та сотні дронів одночасно. Експерти пояснюють це одразу кількома причинами.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російський комбінований удар включав масований запуск дронів перед застосуванням балістичних і крилатих ракет. Аналітики звернули увагу, що російські війська спочатку тривалий час запускали велику кількість дронів, які українська ППО переважно успішно перехоплює, а вже потім застосували балістичні ракети, які значно складніше збивати.

В ISW також зазначили, що така схема удару могла бути спрямована на виснаження української системи протиповітряної оборони та створення умов для ефективнішого застосування ракетного озброєння. Аналітики звернули увагу, що Росія використала найбільшу кількість ракет із грудня 2024 року на тлі глобального дефіциту ракет-перехоплювачів Patriot, які Україна використовує для боротьби з балістичними цілями.

«Російські війська демонструють низьку ефективність на полі бою і не можуть досягти оперативно значущих успіхів у своїй поточній весняно-літній кампанії 2026 року, оскільки українські сили продовжують проводити контрнаступи та завдавати комплексних ударів по російських цілях середньої дальності та в глибині російського тилу. Російське військове керівництво, ймовірно, завдало удару по місту Києву в марній спробі відвернути увагу від своїх невдач на полі бою та продемонструвати силу й міць як внутрішній, так і міжнародній аудиторії», – наголошують аналітики.

Чи може РФ підтримувати такий темп

Станом на кінець травня 2025 року Росія суттєво наростила виробництво далекобійних засобів ураження. За даними пресслужби ГУР, щомісячні темпи виробництва становили близько 2700 ударних дронів Shahed-136/«Герань-2», а також приблизно 2500 дронів-імітаторів «Гербера». Це означає п’ятикратне зростання виробництва порівняно з літом 2024 року.

Окремо зростає і масштаб загального планування: за оцінками ГУР, у 2026 році Росія може виготовити близько 60 тис. ударних далекобійних дронів і ще приблизно 50 тис. дронів-приманок.

У ракетній сфері темпи значно нижчі. Авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій Богдан Долінце зауважив, що російська промисловість здатна виробляти до 150 крилатих і балістичних ракет на місяць. При цьому РФ не лише використовує ракети в ударах по Україні, а й паралельно формує певні запаси. Водночас поява ракет Х-101, виготовлених уже у 2026 році, в бойових застосуваннях свідчить, що частина озброєння використовується майже одразу після виробництва, хоча це не обов’язково означає повне виснаження запасів.

Попри масштабування виробництва, російський оборонно-промисловий комплекс залишається залежним від іноземних технологій. За даними ГУР, на підприємствах ВПК РФ використовується щонайменше 66 одиниць іноземного високотехнологічного обладнання, що свідчить про збереження каналів постачання через треті країни.

У зв’язку з цим українська розвідка наголошує на необхідності посилення експортного контролю: зокрема, запровадження обов’язкових GPS-трекерів для промислового обладнання, регулярних перевірок його використання та жорсткішого регулювання ринку вживаного устаткування.

У підсумку, за оцінками розвідки та експертів, Росія змогла суттєво наростити виробництво дронів і підтримує стабільний випуск ракет, однак ця система залишається залежною від санкційного тиску, імпортних компонентів і здатності обходити обмеження.

Наслідки атаки

Унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Україну в ніч проти 2 червня найбільших руйнувань зазнали Київ, Дніпро та Харків. У Києві наслідки ударів ліквідовували на 29 локаціях, а роботи досі тривають на шести об'єктах у п'яти районах.

За даними МВС, станом на 12:30 відомо про 17 загиблих і понад 100 поранених, однак кількість жертв продовжує зростати, а на окремих локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи.

11 людей, з них – двоє дітей загинули у Дніпрі. У Києві медики підтвердили загибель шести мешканців столиці.

За даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряною обороною було збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет (із 73 ракети) та 602 (із 65 БпЛА) безпілотників різних типів.

Президент України Володимир Зеленський після масованого російського удару по містах України звернувся до союзників.