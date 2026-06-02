Ракетний удар по ЖК Unit.City: троє людей загинули дорогою до сховища

Ірина Міллер
Інноваційний парк Unit.City, створений у Києві на території колишнього мотозаводу
фото: Роман Ланський/Facebook
Загиблі люди були з сусідніх будинків – під час тривоги вони бігли до підземного укриття IT-парку

Під час масованої ракетно-дронової атаки у ніч проти 2 червня російські окупанти завдали руйнувань Шевченківському району столиці. Зокрема, постраждав інноваційний IT-парк Unit.City та прилеглий житловий комплекс. Про це повідомив співзасновник та СЕО Strimco Роман Ланський, інформує «Главком».

«У нас сьогодні не проста ніч – наш ЖК та загалом вулиця сильно постраждала, багато поранених та є загиблі», – написав Ланський у соцмережах.

Як повідомив журналістам охоронець комплексу, загиблі люди були з сусідніх будинків – під час тривоги вони бігли до надійного підземного укриття IT-парку.

Журналіст Владислав Гарнаєв з місця події повідомив, що життя трьох людей обірвалося біля одного з будинків, який зазнав ушкоджень від нічних вибухів. Відомо, що одна з жінок разом із двома дітьми прямувала до сховища. У момент вибуху вона опинилася біля шлагбаума і загинула на місці. Обох дітей невідкладно госпіталізували. Також на цій локації загинула ще одна жінка 1949 року народження та чоловік 1977 року народження.

Першу невідкладну допомогу пораненим надавали безпосередньо у підземному паркінгу, який слугував укриттям. Там працювали медики та волонтери, використовуючи засоби з тактичних аптечок. На цій локації поранення отримали щонайменше 19 людей.

Пережитий досвід змусив Романа Ланського звернутися до українців із закликом терміново здобути або поновити навички домедичної допомоги (такмеду) та укомплектувати аптечки вдома, в авто й на роботі.

«Знаю, що база, що наче усе це знають... Але я теж домедичку перепроходжу рідше, ніж треба, й вже певний час відкладав. Аптечки актуалізовував теж трохи задавненько. Сьогодні це заважало та зіграло свою роль. Й відверто соромно, що моя готовність не була достатньою для аж такої ситуації», – визнав підприємець.

Інноваційний парк Unit.City, створений у Києві на території колишнього мотозаводу, об'єднує стартапи, великі ІТ-компанії, R&D-центри та освітні простори.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.  

На низці локацій рятувальники та служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки на Київ. «Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених та 6 загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути не остаточними», – повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко у соцмережі. 

Внаслідок масованої нічної атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження промислових об’єктів та недобудови, а на територію одного з дитячих садків упав нерозірваний боєприпас.  

Новини

