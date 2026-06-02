Ракетний удар по ЖК Unit.City: троє людей загинули дорогою до сховища

Загиблі люди були з сусідніх будинків – під час тривоги вони бігли до підземного укриття IT-парку

Під час масованої ракетно-дронової атаки у ніч проти 2 червня російські окупанти завдали руйнувань Шевченківському району столиці. Зокрема, постраждав інноваційний IT-парк Unit.City та прилеглий житловий комплекс. Про це повідомив співзасновник та СЕО Strimco Роман Ланський, інформує «Главком».

«У нас сьогодні не проста ніч – наш ЖК та загалом вулиця сильно постраждала, багато поранених та є загиблі», – написав Ланський у соцмережах.

Як повідомив журналістам охоронець комплексу, загиблі люди були з сусідніх будинків – під час тривоги вони бігли до надійного підземного укриття IT-парку.

Журналіст Владислав Гарнаєв з місця події повідомив, що життя трьох людей обірвалося біля одного з будинків, який зазнав ушкоджень від нічних вибухів. Відомо, що одна з жінок разом із двома дітьми прямувала до сховища. У момент вибуху вона опинилася біля шлагбаума і загинула на місці. Обох дітей невідкладно госпіталізували. Також на цій локації загинула ще одна жінка 1949 року народження та чоловік 1977 року народження.

Першу невідкладну допомогу пораненим надавали безпосередньо у підземному паркінгу, який слугував укриттям. Там працювали медики та волонтери, використовуючи засоби з тактичних аптечок. На цій локації поранення отримали щонайменше 19 людей.

Внаслідок нічної атаки руйнувань зазнали ІТ-парк та ЖК «Юніт.сіті» у Києві



Відомо, що одна жінка з двома дітьми прямувала до укриття в момент вибуху: вона опинилася біля шлагбаума і загинула на місці, обох дітей госпіталізували до лікарні.



Пережитий досвід змусив Романа Ланського звернутися до українців із закликом терміново здобути або поновити навички домедичної допомоги (такмеду) та укомплектувати аптечки вдома, в авто й на роботі.

«Знаю, що база, що наче усе це знають... Але я теж домедичку перепроходжу рідше, ніж треба, й вже певний час відкладав. Аптечки актуалізовував теж трохи задавненько. Сьогодні це заважало та зіграло свою роль. Й відверто соромно, що моя готовність не була достатньою для аж такої ситуації», – визнав підприємець.

Інноваційний парк Unit.City, створений у Києві на території колишнього мотозаводу, об'єднує стартапи, великі ІТ-компанії, R&D-центри та освітні простори.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.

На низці локацій рятувальники та служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки на Київ. «Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених та 6 загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути не остаточними», – повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко у соцмережі.

Внаслідок масованої нічної атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження промислових об’єктів та недобудови, а на територію одного з дитячих садків упав нерозірваний боєприпас.