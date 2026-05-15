Ракета Х-101 вибухнула всередині будинку: деталі трагедії в Дарницькому районі

Глава МВС розповів, що ворожа ракета зайшла в будинок і там розірвалася

Російська ракета Х-101, яка в ніч на 14 травня влучила в житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва, пробила будівлю наскрізь і здетонувала в підвалі. Саме це спричинило масштабне обвалення залізобетонних конструкцій. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує «Главком».

За словами урядовця, уламки ворожої ракети рятувальники виявили на найнижчому рівні будівлі під час розбору завалів.

«Рятувальники знайшли уламки ракети Х-101 уже в підвалі. Тобто вона зайшла в будинок, там розірвалася, відповідно, конструкція залізобетонна, підняла ці конструкції і потім завалила весь будинок», – зазначив міністр внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що уламки виявили у підвальному приміщенні. Ракета зруйнувала залізобетонні конструкції та призвела до обвалу будівлі. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 15, 2026

Епіцентр вибуху в підвальній частині пояснює, чому залізобетонні перекриття підкинуло вгору, після чого відбулося миттєве руйнування цілого під'їзду. Це значно ускладнило роботу рятувальників, яким довелося вручну та за допомогою важкої техніки розчищати понад 3 тисячі кубічних метрів небезпечних уламків.

Нагадаємо, пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі тривала понад 28 годин і була завершена сьогодні вранці. Внаслідок цього удару РФ загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 мешканців отримали поранення. Сьогодні, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.