Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух Берестейським проспектом обмежено до 26 квітня: як проїхати

Ірина Міллер
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Комунальники ремонтуватимуть ділянку в напрямку від вулиці Чистяківської до Берестейського проспекту, 67
фото з відкритих джерел

24 та 25 квітня частково обмежуватимуть рух Берестейським проспектом у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Працівники ШЕУ Святошинського району ремонтуватимуть ділянку в напрямку від вулиці Чистяківської до Берестейського проспекту, 67.

інфографіка: «Київавтодор»

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, з 21:00 24 квітня і до 19:00 27 квітня частково обмежуватимуть рух Південним мостом у Києві. У цей час працівники КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. На час робіт транспорт рухатиметься середньою смугою.

Також з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.

Читайте також:

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останні чотири роки жирафи у столичному зоопарку трималися на спеціальних препаратах
Директор столичного зоопарку прокоментував чутки про смерть жирафа: що сталося насправді
26 березня, 09:18
Першими розквітли білі магнолії 
У Києві зацвіли перші магнолії: де подивитися та зробити фото
27 березня, 10:48
Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
У Києві викрито пару, яка підозрюється у збуті дитячої порнографії з донькою
27 березня, 14:49
На виставці Рудницької представлено роботи з багаторічного циклу «Сад Чеснот» або «Дерево-писанка»
У Києві відкрилася виставка Анжеліки Рудницької «Великодній Сад»
2 квiтня, 19:04
Олексій Вертинський під час репетиції «Скупого» у Молодому театрі
Вертинський у ролі Гарпагона: Молодий театр покаже прем’єру комедії «Скупий»
7 квiтня, 14:24
Держава гарантує безоплатну діагностику раку для певних вікових груп, що перебувають у зоні ризику
Як киянам безкоштовно перевіритися на рак: перелік доступних обстежень та умови
7 квiтня, 14:58
Виявлений фрагмент ракети
У лісі Деснянського району виявлено фрагмент ракети «Іскандер-К» (фото)
15 квiтня, 12:46
Машина екстреної (швидкої) медичної допомоги має значні пошкодження
Атака на Київ 16 квітня: екіпаж «швидкої» потрапив під повторний обстріл (фото)
16 квiтня, 12:33
Анна Дудіна у залі суду 21 квітня 2023 року
Теракт у Києві: що відомо про підозрювану у службовій недбалості поліцейську Дудіну
22 квiтня, 14:42

Новини

Зірвав сумку з плеча перехожої: за зухвалий грабіж киянин проведе шість років у в’язниці
Зірвав сумку з плеча перехожої: за зухвалий грабіж киянин проведе шість років у в’язниці
Рух Берестейським проспектом обмежено до 26 квітня: як проїхати
Рух Берестейським проспектом обмежено до 26 квітня: як проїхати
Ніж проти пістолета: у одному з ТРЦ Києва стався конфлікт, є поранений (відео)
Ніж проти пістолета: у одному з ТРЦ Києва стався конфлікт, є поранений (відео)
Київська дитяча залізниця відкриває літній сезон: розклад та ціни на перші вихідні
Київська дитяча залізниця відкриває літній сезон: розклад та ціни на перші вихідні
У Києві лунають вибухи: працює ППО
У Києві лунають вибухи: працює ППО
У Печерському районі на місці демонтованих МАФів з’явилася зелена зона (фото)
У Печерському районі на місці демонтованих МАФів з’явилася зелена зона (фото)

Новини

Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua