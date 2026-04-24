Рух Берестейським проспектом обмежено до 26 квітня: як проїхати

24 та 25 квітня частково обмежуватимуть рух Берестейським проспектом у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Працівники ШЕУ Святошинського району ремонтуватимуть ділянку в напрямку від вулиці Чистяківської до Берестейського проспекту, 67.

інфографіка: «Київавтодор»

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, з 21:00 24 квітня і до 19:00 27 квітня частково обмежуватимуть рух Південним мостом у Києві. У цей час працівники КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. На час робіт транспорт рухатиметься середньою смугою.

Також з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.