Рух транспорту вулицею Хрещатик буде частково обмежено 7 травня

glavcom.ua
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності
Графік проведення робіт може бути скоригований у разі погіршення погодних умов

У четвер, 7 травня 2026 року, у Шевченківському районі столиці частково обмежать рух транспорту вулицею Хрещатик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Фахівці ШЕУ Шевченківського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці вулиці – від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка.

Дорожники зазначають, що графік проведення робіт може бути скоригований у разі погіршення погодних умов.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до 9 травня, з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух Набережним шосе у Печерському районі столиці. Фахівці ремонтуватимуть ділянку від мосту Метро до транспортної розв’язки мосту ім. Є. О. Патона в обох напрямках.

До слова, щодня на дорогах України працюють 203 бригади – близько 2000 дорожників. 1 травня було завершено основні роботи на міжнародних трасах. Наразі фронт робіт переміщується на дороги національного значення та ділянки, які потребують комплексного відновлення.

