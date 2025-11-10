Під удар потрапив населений пункт Лиховський у Ростовській області

У ніч на 10 листопада безпілотники атакували Ростовську область, передає «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Ростовській області цієї ночі неспокійно. Повідомляється, що під удар БпЛА потрапив населений пункт Лиховський.

За попередньою інформацією, ударні БпЛА завдають удару в районі залізничного вокзалу.

Як повідомлялося, представники руху опору на території Російської Федерації продовжують боротьбу з лініями постачання окупаційної армії. На межі жовтня та листопада 2025 року було знищено чотири важливі обʼєкти військової логістичної інфраструктури держави-агресора.

Наприклад, у місті Стерлітамак, Башкортостан було спалено обладнання трьох веж звʼязку.

До слова, у ніч на 9 листопада та протягом ранку у кількох великих містах Росії зафіксовано низку інцидентів на критичній інфраструктурі, які спричинили значні перебої в енергопостачанні та промисловості.

На одному з підприємств Таганрога спостерігалася сильна пожежа. За попередньою інформацією місцевих пабліків, горить «Електрична підстанція 110/35/6 кВ «Т-11». Внаслідок інциденту практично все місто залишилося без світла. Офіційні органи влади зберігають мовчання щодо причин займання.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня безпілотники атакували Котлубань Волгоградської області. Внаслідок чого уражено російський арсенал боєприпасів. Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони РФ», – йдеться у повідомленні.