У Бородянці з 1 липня зростуть тарифи на воду: скільки доведеться платити

Зараз жителі Бородянки платять за тарифами, встановленими у 2021 році

Зазначається, що економічно обґрунтовані тарифи могли б бути значно вищими, однак виконком затвердив нижчі розцінки

У Бородянці з 1 липня зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення Бородянської селищної ради № 624 від 8 червня 2026.

Згідно з документом, з 1 липня 2026 року тариф на централізоване водопостачання буде становити 56,76 грн за кубометр з ПДВ, а на централізоване водовідведення – 82,58 грн за кубометр з ПДВ. Загальна вартість послуг складе 139,34 грн за кубометр.

У поясненні до рішення зазначається, що перегляд тарифів був необхідним, через зростанням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, матеріалів для ремонтів, збільшенням витрат на заробітну плату та сплату податків.

Крім того, у повідомленні КП БСР «Бородянкатеплопостачання» про обґрунтування зміни тарифів йдеться, що через наслідки бойових дій, руйнування житла та міграцію населення кількість споживачів послуг водопостачання та водовідведення скоротилася на 39%. Водночас протяжність мереж та потреба в їхньому обслуговуванні залишилися незмінними.

На підприємстві також зазначили, що економічно обгрунтовані тарифи могли б бути значно вищими – 96,74 грн за кубометр водопостачання та 106,93 грн за кубометр водовідведення. Однак виконком затвердив нижчі розцінки.

До цього для населення діяли тарифи, встановлені ще у 2021 році: 30,19 грн за кубометр водопостачання та 33,23 грн за кубометр водовідведення.

Нагадаємо, попри високу поточну платіжну дисципліну громадян, в Україні катастрофічно зростають обсяги невиконаних фінансових зобов'язань перед підприємствами житлово-комунального господарства. За підсумками першого кварталу 2026 року сукупна сума заборгованості населення за комунальні послуги сягнула безпрецедентної позначки у 101,2 млрд грн. Згідно зі статистичними звітами, у січні–березні поточного року українці продемонстрували доволі високий рівень відповідальності: загалом за три місяці було сплачено 91,8 млрд грн. Це становить 94,1% від усіх фактично нарахованих урядом та постачальниками сум за цей період.

Раніше повідомлялося, що однією з головних проблем українського енергоринку залишаються хронічні неплатежі з боку державних та комунальних підприємств.