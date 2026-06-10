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Оголошено підозру киянину, який викинув собаку з вікна шостого поверху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Оголошено підозру киянину, який викинув собаку з вікна шостого поверху
Собаку породи бішон кинув з вікна шостого поверху її власник, який перебував у стані алкогольного сп’яніння
фото: Національна поліція України

Від отриманих травм тварина загинула на місці

Поліцейські столиці оголосили про підозру чоловіку, який викинув собаку з вікна шостого поверху багатоповерхівки, що призвело до загибелі тварини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Напередодні до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чорнобильській з вікна будинку скинули собаку. На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та працівники поліції охорони.

Слідчі встановили, що собаку породи бішон кинув з вікна шостого поверху її власник, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Від отриманих травм тварина загинула на місці.

Від отриманих травм після падіння пес породи бішон помер на місці
Від отриманих травм після падіння пес породи бішон помер на місці
фото: Сніжана Бугрік/Threads

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури фігуранту оголосили про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень.

Раніше повідомлялося, що у Павлограді поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, де неповнолітня дівчина душить кота. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та з’ясували обставини правопорушення. Поліцейські встановили особу дівчини, причетної до вказаних дій – це  неповнолітня, яка раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців.

Теги: Київ тварини кримінал поліція

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