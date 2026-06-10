Незаконний виїзд з України за $10 тис.: у Києві оголошено підозру військовому

За $10 тис. чоловік обіцяв відвезти знайомого в Умань, а звідти «свої люди» мали забезпечити йому переїзд через кордон

Столичні правоохоронці оголосили підозру військовослужбовцю за участь у корупційній схемі з нелегального перетину кордону. За даними слідства, він за $10 тис. пообіцяв своєму знайомому допомогти виїхати з України через Молдову в обхід пунктів пропуску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Підозрюваним виявився 50-річний житель Дніпра. «Будучи діючим військовослужбовцем, пообіцяв своєму знайомому призовного віку «допомогу» у незаконному виїзді за межі України в період дії воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

За версією слідства, за $10 тис. він взявся відвезти на автівці знайомого в Умань, а звідти «свої люди» вже мали забезпечити йому переїзд через кордон в обхід пунктів пропуску.

Як стверджують у поліції Києва, затримали підозрюваного військовослужбовця «на гарячому», після передачі йому частини грошей.

Затримали підозрюваного військовослужбовця «на гарячому», після передачі йому частини грошей, стверджують правоохоронці фото: Національна поліція України

«Для узгодження остаточного плану дій ділок призначив знайомому зустріч, під час якої отримав попередньо обумовлену суму грошей. Відразу після цього правоохоронці затримали порушника», – зазначили у поліції.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів. Санкція статті передбчає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці викрили та затримали батька та сина, які налагодили незаконний канал переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. За даними джерел «Главкому» у правоохоронних органах, затриманими є колишній депутат Мацошинської сільської ради Роман Бутляр та його син Богдан. За даними слідства, у лютому цього року 66-річний ексдепутат разом із своїм 46-річним сином, який є приватним підприємцем, розробили план нелегального заробітку на ухилянтах.

«Главком» писав, що у столиці винесли суворий вирок керівнику благодійної організації, який налагодив схему нелегального переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Свої «послуги» зловмисник оцінив у $12 тис., проте замість заробітку отримав реальний тюремний термін із конфіскацією майна. Слідство встановило, що влітку 2023 року обвинувачений познайомився з киянином, який шукав спосіб виїхати за межі України до своєї матері. Фігурант одразу запевнив чоловіка, що має змогу внести його до системи під виглядом волонтера від власного благодійного фонду.

Також правоохоронці викрили на Дніпропетровщині двох сестер-близнючок, яких підозрюють в організації незаконної схеми допомоги військовозобов'язаним чоловікам в ухиленні від мобілізації. За даними слідства, жінки за винагороду допомагали оформлювати фіктивну інвалідність, яка надалі давала підстави для виїзду за кордон.