Зачепінг на Київщині: 13-річний хлопчик загинув від удару струмом

З початку поточного року у столичному регіоні зафіксовано 12 випадків зачепінгу

Троє підлітків вилізли на дах цистерни на залізничній станції, де одного з них вдарило струмом

У Київській області з початку 2026 року правоохоронці зафіксували 12 випадків зачепінгу серед підлітків. Один із них завершився трагічно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За даними правоохоронців, неповнолітні намагаються чіплятися за вагони потягів та електричок або підійматися на дахи рухомого складу заради відео для соціальних мереж та екстремальних відчуттів.

Внаслідок таких дій на Білоцерківщині загинув 13-річний хлопчик. Поліція не уточнює, коли саме сталася трагедія. Троє підлітків вилізли на дах цистерни на залізничній станції, де одного з них вдарило струмом. Врятувати життя дитини медикам не вдалося.

Щодо інших зафіксованих випадків ювенальні поліцейські провели профілактичні бесіди. Окрім цього, сімох батьків притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).

У поліції нагадують, що наслідками зачепінгу є тяжкі високовольтні опіки, падіння з висоти, каліцтва та летальні випадки.

Нагадаємо, поліцейські столичного метрополітену виявили двох 16-річних хлопців, які їхали між вагонами метро. Правоохоронці зняли «екстремалів» з вагона та викликали їхніх батьків. Поліцейські столичного метрополітену виявили двох хлопців, які, ризикуючи життям, їхали між вагонами метро, поміж станцій «Гідропарк» та «Дніпро».

13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. Згодом стало відомо, що 12-річний підліток помер у лікарні. Як повідомила речниця поліції Києва Анна Страшок, лікарня підтвердила, що хлопець помер від отриманих травм.