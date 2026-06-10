Аварії на мережах у центрі Києва: де досі обмежено рух транспорту

На вулиці Івана Мазепи, 1 пошкодження вже усунули

У центрі столиці комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки двох аварій на водопровідних та каналізаційних мережах. Через ремонти на дорогах частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київводоканал».

На вулиці Івана Мазепи, 1, де напередодні стався провал на проїжджій частині, фахівці «Київводоканалу» вже усунули пошкодження у водопровідному колодязі на муфті-фланці.

Місце провалу комунальники вже засипали піском та щебенем, наразі ділянка потребує лише асфальтування. Незважаючи на завершення основних робіт, рух транспорту в напрямку площі Слави лишається частково обмеженим.

Працівники :«Київводоканалу» на місці аварії фото: «Київводоканал»

Також тривають роботи на бульварі Тараса Шевченка, 2. На цій ділянці напередодні сталася аварійна ситуація на каналізаційному колекторі.

Зараз підрядна організація промиває каналізаційну мережу діаметром 400 мм. Через проведення технічних робіт рух транспорту частково обмежений у напрямку вулиці Євгена Чикаленка.

Нагадаємо, у вівторок, 9 червня, у Києві на бульварі Тараса Шевченка, 2 стався провал на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400мм. Схожа ситуація також трапилася сьогодні на вулиці Мазепи,1 біля метро «Арсенальна». У результаті обстеження по вулиці Мазепи,1 було виявлено пошкодження на водопровідній мережі діаметром 200 мм. Пошкоджену ділянку відключено, але всі абоненти залишаються з водою.