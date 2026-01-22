У Києві тимчасово зачинено ТРК «Проспект»: що відомо

Попри обмеження в роботі всього комплексу, гіпермаркет Auchan продовжує працювати у штатному режимі

На офіційних сторінках ТРК у соціальних мережах жодної інформації про закриття наразі немає

У Києві з технічних причин тимчасово призупинив роботу торгово-розважальний комплекс «Проспект», що розташований на вулиці Гната Хоткевича, 1В, у житловому масиві Соцмісто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київ24.

Біля входу в торговельний центр з’явилося оголошення про призупинення діяльності, яке, ймовірно, пов’язане з перебоями в енергопостачанні. При цьому на офіційних сторінках ТРК у соціальних мережах жодних повідомлень про закриття наразі немає.

Оголошення на вході у ТРК свідчить, що заклад не працює з технічних причин скриншот відео

Попри обмеження в роботі всього комплексу, гіпермаркет Auchan продовжує працювати у штатному режимі. Як повідомили у пресслужбі «Auchan Україна», відвідувачі можуть не лише придбати продукти, а й зігрітися, безкоштовно підзарядити гаджети та скористатися доступом до Wi-Fi.

Нагадаємо, через постійні атаки ворога на енергосистему та складні погодні умови Київ стикається з масштабними комунальними викликами. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.