Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві тимчасово зачинено ТРК «Проспект»: що відомо

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві тимчасово зачинено ТРК «Проспект»: що відомо
Попри обмеження в роботі всього комплексу, гіпермаркет Auchan продовжує працювати у штатному режимі
фото з відкритих джерел

На офіційних сторінках ТРК у соціальних мережах жодної інформації про закриття наразі немає

У Києві з технічних причин тимчасово призупинив роботу торгово-розважальний комплекс «Проспект», що розташований на вулиці Гната Хоткевича, 1В, у житловому масиві Соцмісто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київ24.

Біля входу в торговельний центр з’явилося оголошення про призупинення діяльності, яке, ймовірно, пов’язане з перебоями в енергопостачанні. При цьому на офіційних сторінках ТРК у соціальних мережах жодних повідомлень про закриття наразі немає.

Оголошення на вході у ТРК свідчить, що заклад не працює з технічних причин
Оголошення на вході у ТРК свідчить, що заклад не працює з технічних причин
скриншот відео

Попри обмеження в роботі всього комплексу, гіпермаркет Auchan продовжує працювати у штатному режимі. Як повідомили у пресслужбі «Auchan Україна», відвідувачі можуть не лише придбати продукти, а й зігрітися, безкоштовно підзарядити гаджети та скористатися доступом до Wi-Fi.

Нагадаємо, через постійні атаки ворога на енергосистему та складні погодні умови Київ стикається з масштабними комунальними викликами. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. 

Читайте також:

Теги: магазин торгівля Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через аварію на узвозі утворився затор
Лобове зіткнення на Подільському узвозі: рух транспорту ускладнено (відео)
22 грудня, 2025, 17:25
В Україні щеплення БЦЖ новонародженим робитимуть уже через 24 години після народження
Україна оновила календар щеплень: коли робитимуть БЦЖ
2 сiчня, 17:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
27 грудня, 2025, 14:21
«Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі
Колесо огляду на Подолі працювало без дозволів? Двоє посадовців КМДА отримали підозри
26 грудня, 2025, 16:24
За словами Нагорняка, найбільш критична ситуація наразі спостерігається у передмісті столиці
Бровари та Вишгород можуть бути без світла тиждень – нардеп
29 грудня, 2025, 11:21
Столичні правоохоронці щодня отримують тисячі дзвінків та повідомлень
«Чоловік лізе на зірку» та «НЛО в небі»: найдивніші дзвінки на лінію 102 у Києві
1 сiчня, 15:44
Клініка «Медіком» на Оболоні після ворожої атаки
Наслідки удару по клініці «Медіком» на Оболонській набережній: фото та подробиці
5 сiчня, 10:29
У Києві третя за день повітряна тривога тривала 37 хвилин
У Києві третя за день повітряна тривога тривала 37 хвилин
15 сiчня, 19:12
На замовлення росіян чоловік підпалив автомобіль в Оболонському районі
Підпал авто військового в Києві: на Оболоні затримано агента РФ
Вчора, 15:04

Новини

У Києві тимчасово зачинено ТРК «Проспект»: що відомо
У Києві тимчасово зачинено ТРК «Проспект»: що відомо
Київ перейде до жорстких графіків відключень світла – міністр енергетики
Київ перейде до жорстких графіків відключень світла – міністр енергетики
Коли до будинків киян повернеться тепло? Кличко повідомив терміни
Коли до будинків киян повернеться тепло? Кличко повідомив терміни
Військова адміністрація спростувала заяви Кличка про масовий виїзд киян
Військова адміністрація спростувала заяви Кличка про масовий виїзд киян
Коли у Києві запрацюють графіки відключень світла? Заява ДТЕК
Коли у Києві запрацюють графіки відключень світла? Заява ДТЕК
Заступника одного з голів райдержадміністрацій Києва викрито на корупції
Заступника одного з голів райдержадміністрацій Києва викрито на корупції

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua