У Києві тимчасово змінять маршрут нічного тролейбуса

На тригодинний період рух буде організовано від вулиці Чорнобильської до залізничного вокзалу «Південний»

В ніч проти 15 березня змінять маршрут тролейбуса № 93Н

У Києві рух нічного тролейбуса № 93Н з 00:30 до 03:30 15 березня змінять через проведення ремонтних робіт контактної мережі.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київпастранс».

Зазначається, що на тригодинний період рух буде організовано від вулиці Чорнобильської до залізничного вокзалу «Південний».

«Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по вул. Володимирській. З 00:30 до 03:30 рух тролейбусів буде організовано від вул. Чорнобильської до залізничного вокзалу «Південний». О 03:30 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом. Перепрошуємо за незручності» – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в нормальному режимі роботи тролейбус № 93Н курсує за маршрутом «Площа Толстого – Вулиця Чорнобильська».

Раніше повідомлялося, що з 12 по 15 березня у Києві частково обмежать рух на Південному мосту. Там будуть проводитися ремонтні роботи, які будуть здійснюватися в напрямку правого берега.

Крім того, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса у Києві розпочався ремонт. Рух транспорту буде частково обмежено до 30 квітня.

Додамо, що рух на Індустріальному мосту в Києві буде обмежено до 31 травня через капітальний ремонт. Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.