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    У Києві у трамвая відмовили гальма: жінка випала на ходу (фото, відео)

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    У трамвая №33 відмовили гальма під час зупинки на вулиці Гната Хоткевича - У Києві у трамвая відмовили гальма: жінка випала на ходу (фото, відео)
    У трамвая №33 відмовили гальма під час зупинки на вулиці Гната Хоткевича
    Фото: Інформатор

    Постраждалу госпіталізували медики швидкої допомоги

    У п'ятницю, 12 липня, поблизу станції метро «Чернігівська» у Дніпровському районі Києва у трамвая відмовили гальма.

    Подія трапилася близько 09:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Трамвай №33 зупинився, щоб забрати пасажирів на вулиці Гната Хоткевича, але несподівано почав рух назад. Всі спроби водія зупинити трамвай не дали результату, і у людей почалася паніка. Вони почали вистрибувати з салону, а літня жінка впала і вдарилася головою об асфальт.

    Постраждалу госпіталізували медики швидкої допомоги.

    Рух трамваїв у бік Троєщини було зупинено.

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    У Києві у трамвая відмовили гальма: жінка випала на ходу (фото, відео)
    У Києві у трамвая відмовили гальма: жінка випала на ходу (фото, відео)
    У Києві у трамвая відмовили гальма: жінка випала на ходу (фото, відео)
    У Києві у трамвая відмовили гальма: жінка випала на ходу (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Як повідомляє пресслужба КП «Київпастранс», рух було відновлено о 11:40, курсування з відхиленням від графіка.

    На місці працювала слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють деталі події.

    Нагадаємо, в п'ятницю, 12 липня, в Києві на метро «Оболонь» жінка впала на колію. Пасажирка загинула на місці від отриманих травм.

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