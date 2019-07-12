У Києві у трамвая відмовили гальма: жінка випала на ходу (фото, відео)



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У трамвая №33 відмовили гальма під час зупинки на вулиці Гната Хоткевича Фото: Інформатор

Постраждалу госпіталізували медики швидкої допомоги

У п'ятницю, 12 липня, поблизу станції метро «Чернігівська» у Дніпровському районі Києва у трамвая відмовили гальма.

Подія трапилася близько 09:00. Про це повідомляє Інформатор.

Трамвай №33 зупинився, щоб забрати пасажирів на вулиці Гната Хоткевича, але несподівано почав рух назад. Всі спроби водія зупинити трамвай не дали результату, і у людей почалася паніка. Вони почали вистрибувати з салону, а літня жінка впала і вдарилася головою об асфальт.

Постраждалу госпіталізували медики швидкої допомоги.

Рух трамваїв у бік Троєщини було зупинено.

Як повідомляє пресслужба КП «Київпастранс», рух було відновлено о 11:40, курсування з відхиленням від графіка.

На місці працювала слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють деталі події.

Нагадаємо, в п'ятницю, 12 липня, в Києві на метро «Оболонь» жінка впала на колію. Пасажирка загинула на місці від отриманих травм.