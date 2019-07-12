Загибель жінки в метро: рятувальники повідомили нові деталі (фото)
Жінка з невстановлених причин впала під потяг
На станції метро «Оболонь», де сьогодні близько 9-ї години сталася надзвичайна подія, працювали рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Києві.
Як інформує пресслужба столичного управління ДСНС, повідомлення про те, що на станції метро «Оболонь» на колію впала людина, надійшло до них о 08:55.
По прибуттю до місця події було встановлено, що жінка з невстановлених причин впала під потяг.
Рятувальники за допомогою ручних нош дістали тіло жінки та передали правоохоронним органам.
Причиною трагедії займаються правоохоронні органи.
Нагадаємо, сьогодні у годину пік на синій гілці метро сталася надзвичайна подія: людина впала на колію на станції «Оболонь».