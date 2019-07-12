Загибель жінки в метро: рятувальники повідомили нові деталі (фото)



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Рятувальники за допомогою ручних нош дістали тіло жінки з-під потяга Фото: ДСНС

Жінка з невстановлених причин впала під потяг

На станції метро «Оболонь», де сьогодні близько 9-ї години сталася надзвичайна подія, працювали рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Києві.

Як інформує пресслужба столичного управління ДСНС, повідомлення про те, що на станції метро «Оболонь» на колію впала людина, надійшло до них о 08:55.

По прибуттю до місця події було встановлено, що жінка з невстановлених причин впала під потяг.

Рятувальники за допомогою ручних нош дістали тіло жінки та передали правоохоронним органам.

Причиною трагедії займаються правоохоронні органи.

Нагадаємо, сьогодні у годину пік на синій гілці метро сталася надзвичайна подія: людина впала на колію на станції «Оболонь».

Рух здійснювався від станції «Теремки» до станції «Контрактова площа». Були зачинені станції «Тараса Шевченка», «Почайна», «Оболонь», «Мінська», «Героїв Дніпра».

ЗМІ повідомляють, що загиблій було близько 50-55 років.