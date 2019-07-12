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    Загибель жінки в метро: рятувальники повідомили нові деталі (фото)

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    Рятувальники за допомогою ручних нош дістали тіло жінки з-під потяга - Загибель жінки в метро: рятувальники повідомили нові деталі (фото)
    Рятувальники за допомогою ручних нош дістали тіло жінки з-під потяга
    Фото: ДСНС

    Жінка з невстановлених причин впала під потяг

    На станції метро «Оболонь», де сьогодні близько 9-ї години сталася надзвичайна подія, працювали рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Києві.

    Як інформує пресслужба столичного управління ДСНС, повідомлення про те, що на станції метро «Оболонь» на колію впала людина, надійшло до них о 08:55.

    По прибуттю до місця події було встановлено, що жінка з невстановлених причин впала під потяг.

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    Рятувальники за допомогою ручних нош дістали тіло жінки та передали правоохоронним органам.

    Причиною трагедії займаються правоохоронні органи.

    Нагадаємо, сьогодні у годину пік на синій гілці метро сталася надзвичайна подія: людина впала на колію на станції «Оболонь».

    Рух здійснювався від станції «Теремки» до станції «Контрактова площа». Були зачинені станції «Тараса Шевченка», «Почайна», «Оболонь», «Мінська», «Героїв Дніпра».
    Рух на Оболонсько-Теремківській лінії столичного метрополітену було відновлено близько 9:45.
    Пізніше метрополітен повідомив, що жінка загинула.
    ЗМІ повідомляють, що загиблій було близько 50-55 років.
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