Обманути експертизу не вдалося: у Києві засуджено вбивць, які імітували смерть знайомого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вироком Солом’янського районного суду міста Києва двох обвинувачених засуджено до позбавлення волі строком на 11 та 13 років
фото: Київ

Подія сталася в квартирі, яку компанія орендувала подобово для дозвілля та вживання наркотиків

У столиці винесли вирок двом киянам, які жорстоко вбили свого товариша в орендованій квартирі, а після цього намагалися ввести слідство в оману. Суд призначив їм тривалі терміни ув’язнення — 11 та 13 років за ґратами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Зазначається, що подія сталася в квартирі, яку компанія орендувала подобово для дозвілля та вживання наркотиків. Під час спільного проведення часу між чоловіками виник конфлікт. Сварка швидко переросла у насилля: один із присутніх ударив потерпілого, після чого притиснув до його обличчя подушку. Другий спільник у цей час міцно тримав чоловіка, аби той не міг чинити опір.

Повідомляється, що коли жертва перестала дихати, зловмисники вирішили приховати вбивство. Вони вкололи в ногу вже мертвого чоловіка невідому речовину, сподіваючись, що медики та правоохоронці спишуть смерть на випадкове передозування наркотиками.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок комбінованої механічної асфіксії, спричиненої стисненням шиї та перекриттям носа і рота.

Вироком Солом’янського районного суду міста Києва двох обвинувачених засуджено до позбавлення волі строком на 11 та 13 років.

Нагадаємо, у селі Тарасівка Сквирської громади побутовий конфлікт між цивільним подружжям завершився трагедією. 32-річна жінка завдала смертельного ножового поранення своєму співмешканцю. За даними правоохоронців, інцидент стався під час розпивання алкогольних напоїв. Між парою виникла сварка, у розпалі якої жінка схопила ніж і вдарила чоловіка у живіт. Після скоєного зловмисниця не намагалася допомогти пораненому, а просто пішла спати. Лише вранці вона виявила тіло чоловіка без ознак життя та зателефонувала до поліції.

Раніше столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту задушив знайомого кайданками. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановили, що загиблий – 34-річний місцевий мешканець, який напередодні прийшов до знайомої на застілля. Ввечері до їхньої компанії приєднався ще один гість й невдовзі між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Теги: вбивство смерть слідство вирок конфлікт сварка

