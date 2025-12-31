Обманути експертизу не вдалося: у Києві засуджено вбивць, які імітували смерть знайомого

Вироком Солом’янського районного суду міста Києва двох обвинувачених засуджено до позбавлення волі строком на 11 та 13 років

Подія сталася в квартирі, яку компанія орендувала подобово для дозвілля та вживання наркотиків

У столиці винесли вирок двом киянам, які жорстоко вбили свого товариша в орендованій квартирі, а після цього намагалися ввести слідство в оману. Суд призначив їм тривалі терміни ув’язнення — 11 та 13 років за ґратами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Зазначається, що подія сталася в квартирі, яку компанія орендувала подобово для дозвілля та вживання наркотиків. Під час спільного проведення часу між чоловіками виник конфлікт. Сварка швидко переросла у насилля: один із присутніх ударив потерпілого, після чого притиснув до його обличчя подушку. Другий спільник у цей час міцно тримав чоловіка, аби той не міг чинити опір.

Повідомляється, що коли жертва перестала дихати, зловмисники вирішили приховати вбивство. Вони вкололи в ногу вже мертвого чоловіка невідому речовину, сподіваючись, що медики та правоохоронці спишуть смерть на випадкове передозування наркотиками.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок комбінованої механічної асфіксії, спричиненої стисненням шиї та перекриттям носа і рота.

Вироком Солом’янського районного суду міста Києва двох обвинувачених засуджено до позбавлення волі строком на 11 та 13 років.

