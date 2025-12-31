Отруєння чадним газом у Білій Церкві: постраждала родина з чотирирічною дитиною

Газопостачання в будинку перекрито для проведення подальшої перевірки

Ранок 31 грудня для однієї з родин у Білій Церкві ледь не став фатальним. Через несправність газового обладнання троє людей, серед яких чотирирічна дитина, опинилися в лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Повідомлення про отруєння сім’ї в приватному будинку надійшло до поліції від медиків близько 07:00. На місці правоохоронці з'ясували, що постраждало 45-річне подружжя та їхня маленька донька. Після надання першої допомоги матір із дитиною було госпіталізовано.

За попередньою інформацією працівників газової служби, родина отруїлася чадним газом через відсутність вентиляційного каналу, ймовірно внаслідок несправності газової колонки. Газопостачання в будинку було перекрито для проведення подальшої перевірки.

Ювенальний інспектор, перебуваючи в медичному закладі, поспілкувався з матір’ю дитини. За словами жінки, напередодні в будинку виникли технічні несправності газового обладнання, через що, ймовірно, стався витік газу. Наразі дівчинка перебуває в реанімаційному відділенні, при свідомості, загрози її життю немає.

Поліцейські Київщини вкотре закликають громадян бути обачними та перевіряти газове обладнання із залученням відповідних фахівців. Бережіть життя та дбайте про безпеку своїх рідних.

Нагадаємо, в Ірпені під Києвом молода пара загинула від отруєння чадним газом з генератора. До поліції надійшло повідомлення від сусіда про те, що 29-річний хлопець та його дівчина тривалий час не виходять на зв’язок. Правоохоронці виявили у квартирі на підлозі молоду пару без ознак життя. Неподалік також лежав їхній песик. Попередньо медики констатували отруєння чадним газом.

Крім того, у Броварах від отруєння чадним газом з генератора загинув чоловік. 56-річний місцевий житель спустився до підвалу аби увімкнути електрогенератор, однак знепритомнів. Його дружина покликала на допомогу сусіда, який спустився та також зазнав отруєння чадним газом. Медикам вдалося врятувати лише 34-річного чоловіка, який намагався допомогти. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.