У Києві відбудеться концерт-заклик про закриття неба над Україною

У столиці пройде акція «Вільне небо/Free Sky» на підтримку заклику до держав світу закрити небо над Україною

На Майдані Незалежності в Києві сьогодні, 9 березня, відбудеться концерт на підтримку заклику про закриття неба над Україною. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Акція «Вільне небо/Free Sky» на підтримку заклику до держав світу закрити небо над Україною та зупинити війну відбудеться у день народження українського поета Тараса Шевченка 9 березня на Майдані Незалежності у центрі Києва. Музиканти симфонічного оркестру «Київ-Класик», які залишилися в столиці, під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка виконають гімн України та гімн Європи (фрагмент «Оди до радості» Людвіга ван Бетховена), а також низку відомих українських музичних творів. Зокрема, у виконанні оркестру пролунають: фрагмент балету «Лілея» українського композитора Костянтина Данькевича за однойменною баладою Тараса Шевченка; «Козачок» із першої опери на лібрето українською мовою «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського; українська народна пісня «Ніч яка місячна»; фрагмент увертюри до опери «Тарас Бульба» Миколи Лисенка.

«Ми хочемо, щоб музика миру, музика життя у нашому виконанні дійшла до серця кожного мешканця вільного світу та лідерів цих країн і допомогла їм знайти рішення, яке б зробило безпечним українське небо, під яким ми виступатимемо», – наголосив Макаренко.

Нагадаємо, якщо над Україною закриють небо для польотів російської авіації, це суттєво змінить перебіг війни та сприятиме розв'язанню низки питань, зокрема гуманітарних.

Якщо над Україною закриють небо для польотів російської авіації, це суттєво змінить перебіг війни та сприятиме розв'язанню низки питань, зокрема гуманітарних.