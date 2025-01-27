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Комунальники планують демонтувати незаконну рекламу на двох вулицях Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Комунальники планують демонтувати незаконну рекламу на двох вулицях Києва
Суб’єктам господарювання варто дотримуватись правил та оформлювати необхідні документи на розміщення вивісок і рекламних засобів
фото: Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Комунальники планують цього тижня демонтувати незаконні рекламні конструкції на вулиці Ревуцького (на розі вулиці Юрія Литвинського) у Дніпровському районі і на вулиці Петра Сагайдачного у Подільському районі

У Києві комунальник продовжують демонтаж незаконних рекламних конструкцій. Цього тижня заплановано роботи на двох вулицях у Дніпровському та Подільському районах. Про це повідомила пресслужба Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Згідно з повідомленням, комунальники планують цього тижня демонтувати незаконні рекламні конструкції на вулиці Ревуцького (на розі вулиці Юрія Литвинського) у Дніпровському районі і на вулиці Петра Сагайдачного у Подільському районі.

Комунальники планують цього тижня демонтувати незаконні рекламні конструкції на вулиці Ревуцького (на розі вулиці Юрія Литвинського) у Дніпровському районі і на вулиці Петра Сагайдачного у Подільському районі
Комунальники планують цього тижня демонтувати незаконні рекламні конструкції на вулиці Ревуцького (на розі вулиці Юрія Литвинського) у Дніпровському районі і на вулиці Петра Сагайдачного у Подільському районі
інфографіка Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

«Просимо суб’єктів господарювання дотримуватись правил та оформлювати необхідні документи на розміщення вивісок і рекламних засобів», – закликали в Управлінні з питань реклами КМДА.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року до бюджету Києва надійшло майже 117 млн грн від плати за користування місцями розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті. Ще понад 1,5 мільйона гривень додатково отримано від штрафів за адміністративні порушення у сфері реклами. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що у столиці посилився контроль за дотриманням правил розміщення рекламних конструкцій. Фахівці управління з питань реклами КМДА збільшили кількість направлених вимог до власників конструкцій, відповідно зросла кількість випадків самостійного усунення порушень. Якщо власника конструкції не вдається ідентифікувати, об’єкт вноситься до наказу на демонтаж як невідомий.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році у столиці демонтували 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Він розповів, що протягом 2024 року в Києві проводилася активна робота з упорядкування зовнішньої реклами та вивісок й усунення порушень щодо їх розміщення. Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць. Це пояснюється тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій. 

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Теги: Київ документи реклама

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