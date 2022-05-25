У Києві відкрилась виставка карикатур «Русскій воєнний корабль, іді на…»

Організатори виставкии планують видати альбом карикатур

25 травня у київському відкритому просторі Vcentri Hub сьогодні відкрилася Міжнародна виставка карикатур Русскій воєнний корабль, іді на…». Участь у цій творчій акції взяли 40 художників із 12 країн світу, які загалом представили 203 роботи. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«З ініціативою провести Міжнародну виставку карикатур до Управління туризму та промоцій КМДА звернулися представники туристичної галузі з Одеси та Миколаєва. Автори планують продовжити роботу в напрямку крос-промоції європейськими містами та познайомити з виставкою мешканців Чернігова, Львова та інших міст України», – зазначила начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова.

Митці робили свої роботи на волонтерських засадах без авторського гонорару. Проте організатори виставки та її оргкомітет визначать найцікавіші роботи та лауреатів конкурсу. Згодом організатори планують видати альбом карикатур.

«Гумор – це також зброя, і досить потужна. Тому ми пропонуємо всім відвідувачам виставки «озброїтися». Адже смішний ворог – вже не такий страшний. Збереження відчуття гумору є символом сили в незламності духу українського народу. Тож запрошуємо всіх сьогодні трохи посміятися з вірою у нашу перемогу», – зазначив директор Департаменту суспільних комунікацій Роман Лелюк.

Нагадаємо, 22 травня «Укрпошта» випустила у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!».

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.