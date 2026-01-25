Головна Київ Новини
Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Троєщині розгорнуто два наметових містечка через відсутність опалення та світла після обстрілу
фото: ДСНС України/Telegram

До Києва їдуть ремонтні бригади з регіонів та нове обладнання

У Києві без світла, як і вчора, залишаються понад 800 тисяч абонентів, діють екстрені відключення. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

За словами Шмигаля, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання. Сьогодні до столиці вже надійшли дві когенераційні установки. Наступного тижня очікується поставка ще двох таких установок.

Шмигаль розповів, коли у Києві покращиться ситуація з світлом та теплом фото 1

Крім того, з резервів Міненерго скерували до столиці додатково 50 тонн дизелю для роботи великих генераторів, які живлять критичні об’єкти і будинки. За даними Мінрозвитку, упродовж дня над ліквідацією наслідків російських атак працювали 166 бригад. У нічний час роботу продовжать 74 бригади.

Уже завтра до Києва прибувають ще 17 ремонтних бригад із Чернігова, Тернополя, Полтави та Вінниці. У разі потреби готові додати ще 20 бригад, пообіцяв Шмигаль.

Крім того, глава Міненерго заслухав звіт щодо забезпечення стабільності мобільних мереж та інтернету під час відключень.

«Важливо максимізувати автономність базових станцій. Люди повинні залишатися на зв’язку та мати доступ до інформації за будь-яких умов. Дав відповідні доручення», – сказав він.

 

Нагадаємо, під час проведення критично важливих аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів столиці сталася трагедія. Загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, який допомагав повертати світло та тепло в оселі киян після масованої атаки 24 січня. 

Як відомо, на фоні подолання наслідків масованої атаки 24 січня, Київ значно посилює мережу пунктів допомоги. Станом на 25 січня в столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення. 

Шмигаль розповів, коли у Києві покращиться ситуація з світлом та теплом
