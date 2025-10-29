Командування армії США прокоментувало скорочення військ у Європі

За словами військових, зміна у розміщенні сил «не змінить безпекову ситуацію в Європі»

Сполучені Штати назвали скорочення свого контингенту в Європі «позитивним знаком»

Командування армії США в Європі та Африці підтвердило плани передислокації частини військового контингенту з Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву пресслужби командування.

Вашингтон анонсував передислокацію другої бойової бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії до бази в штаті Кентуккі. Передислокація відбудеться в межах «ретельно спланованого процесу», ініційованого Пентагоном.

«Це не означає виведення американських військ з Європи або послаблення зобов'язань перед НАТО та за статтею пʼятою Північноатлантичного договору. Навпаки, це позитивний знак зростання потенціалу та відповідальності Європи», – зазначено в повідомленні.

Командування наголосило, що зміна у розміщенні американських військових сил «не змінить безпекову ситуацію в Європі». Раніше США розпочали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі. Близько 800 американських військових відкликають з Румунії, також планується зменшення контингенту у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть скоротити чисельність своїх військ у Європі на 30%. Штати провели масштабну переоцінку військової присутності по всьому світу.