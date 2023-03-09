У Києві спрацювала ППО
Повітряна тривога в столиці триває шість годин
Росіяни продовжують атакувати українські міста. Чергові вибухи пролунали в столиці.
Соцмережі повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, сильний вибух прогримів у Києві близько 5:50 9 березня.
У результаті ракетного удару прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Виникла сильна пожежа.
Через ракетну атаку енергетики застосували екстрені відключення енергопостачання у Києві. Наразі без світла приблизно 15% споживачів.
Нагадаємо, що цієї ночі під час масштабної повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві, а також у Херсоні, Одесі та Миколаєві.
Окупанти завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області.
Київська обласна військова адміністрація повідомляє про роботу ППО на Київщині.
00:57 у Києві, а згодом і в низці областей пролунали сирени повітряної тривоги.
Коментарі — 0