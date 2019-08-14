Еротичний масаж у саунах: у Києві поліція затримала двох сутенерок (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуків у саунах правоохоронці вилучили речові докази: гроші, банківські картки, мобільні телефони із «робочими» переписками та чорнові записи Фото: Нацполіція

Організатором незаконного бізнесу є 29-річна киянка

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичного главку спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10 припинили протиправну діяльність двох жінок, що займалися сутенерством. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що організатором незаконного бізнесу є 29-річна киянка. Жінка облаштувала два приміщення під сауни та розмістила оголошення в інтернеті про набір персоналу: надання сексуальних послуг за гроші маскували під еротичний масаж. 37-річна адміністратор приймала замовлення від клієнтів та складала графік роботи дівчат.

«Вартість однієї години сексуальних утіх коштувала 1200 гривень. Організатор самостійно збирала гроші та ділила їх за схемою 50/50: одну половину прибутку залишала собі, іншу – розподіляла між іншими учасниками злочинної групи та дівчатами. Окрім того, «працювали» вони і на виїздах: в орендованих подобово квартирах надавали сексуальні послуги клієнтам», - розповіла начальник сектору управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Тетяна Зіневич.

Під час проведення санкціонованих обшуків в саунах правоохоронці виявили та вилучили речові докази: гроші, банківські картки, мобільні телефони із «робочими» переписками та чорнові записи.

Організатора та адміністратора закладів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили фігуранткам про підозри у скоєнні злочину, передбачено ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.