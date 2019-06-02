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    У світі

    У Нідерландах оголосили бій наркотикам: жителям роздали парфуми з запахом екстазі

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    У поліції кажуть, що люди найчастіше не знають про побічні ризики нарковиробництва &mdash; такі, як можливість вибуху або скупчення токсичних газів - У Нідерландах оголосили бій наркотикам: жителям роздали парфуми з запахом екстазі
    У поліції кажуть, що люди найчастіше не знають про побічні ризики нарковиробництва — такі, як можливість вибуху або скупчення токсичних газів

    Жителям почали роздавати флакони з ароматом xtacy, бо це найпростіший спосіб зрозуміти, де діє лабораторія з виробництва наркотику.

    У Нідерландах в одній з провінцій стартувала кампанія, завдяки якій місцеві жителі зможуть допомогти поліції у пошуках нарколабораторій. Про це повідомляє видання DutchNews.

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    Зазначається, що жителям почали роздавати флакони з ароматом XTACY, що повторює запах екстазі.

    Так, за словами місцевого прокурора, цей впізнаваний запах — найпростіший спосіб, щоб зрозуміти, що поблизу діє лабораторія з виробництва наркотику.

    У департаменті підкреслили, що люди найчастіше не знають про побічні ризики нарковиробництва — такі, як можливість вибуху або скупчення токсичних газів.

    Водночас повідомляється, що флакони з ароматом розіслали в поліцейські дільниці по всій країні, щоб і інші регіони могли проводити свої власні кампанії з інформування громадськості.

    Як повідомлялося, 2 червня на Полтавщині поліція викрила нарколабораторію.

    Нагадаємо, 11 травня білоруські митники повідомили, що затримали 38-річну громадянку Росії, яка намагалася провезти у своєму автомобілі понад 100 кілограмів МДМА (екстазі).

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    Нідерланди наркотики поліція
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