У Нідерландах оголосили бій наркотикам: жителям роздали парфуми з запахом екстазі



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У поліції кажуть, що люди найчастіше не знають про побічні ризики нарковиробництва — такі, як можливість вибуху або скупчення токсичних газів

Жителям почали роздавати флакони з ароматом xtacy, бо це найпростіший спосіб зрозуміти, де діє лабораторія з виробництва наркотику.

У Нідерландах в одній з провінцій стартувала кампанія, завдяки якій місцеві жителі зможуть допомогти поліції у пошуках нарколабораторій. Про це повідомляє видання DutchNews.

Зазначається, що жителям почали роздавати флакони з ароматом XTACY, що повторює запах екстазі.

Так, за словами місцевого прокурора, цей впізнаваний запах — найпростіший спосіб, щоб зрозуміти, що поблизу діє лабораторія з виробництва наркотику.

У департаменті підкреслили, що люди найчастіше не знають про побічні ризики нарковиробництва — такі, як можливість вибуху або скупчення токсичних газів.

Водночас повідомляється, що флакони з ароматом розіслали в поліцейські дільниці по всій країні, щоб і інші регіони могли проводити свої власні кампанії з інформування громадськості.

Як повідомлялося, 2 червня на Полтавщині поліція викрила нарколабораторію.

Нагадаємо, 11 травня білоруські митники повідомили, що затримали 38-річну громадянку Росії, яка намагалася провезти у своєму автомобілі понад 100 кілограмів МДМА (екстазі).