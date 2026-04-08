У Києві викрито схему втечі чоловіків до ЄС через Білорусь за $10 тис.

У Києві правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон до ЄС через Білорусь. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує «Главком».

За даними слідства, 32-річний уродженець Черкащини разом зі спільниками організовував незаконні маршрути для виїзду чоловіків за кордон. «Клієнтів» із Києва вивозили через блокпости на північ Київської області – максимально близько до кордону, а їхні речі пересилали окремо поштою.

Зловмисника затримали під час отримання частини суми

Далі чоловіків забезпечували запрограмованими GPS-пристроями з координатами маршруту, що дозволяло орієнтуватися у лісі без мобільного зв’язку. Також їх інструктували, як маскуватися в прикордонній зоні, щоб уникнути виявлення прикордонниками.

За планом організаторів, після перетину кордону з Білоруссю чоловіки мали змогу дістатися країн Європейського Союзу. Вартість таких «послуг» становила $10 тис.

Зловмисника затримали під час отримання частини суми – $5 тис. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора викрив схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон під виглядом учасників музичних колективів. Організаторкою виявилася громадянка України, яка реєструвалася як фізична особа-підприємець у сфері культури та пропонувала чоловікам «оформлення» у складі нібито музичних гуртів.