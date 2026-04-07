Фіктивні «гастролі» допомогли 28 чоловікам виїхати з України: викрито нову схему

Організаторка оформлювала ухилянтів як «музикантів» за тисячі доларів через листи Мінкульту

Офіс генерального прокурора викрив схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон під виглядом учасників музичних колективів. Про це повідомдяє «Главком» з посиланням на допис генпрокурора Руслана Кравченка.

фото: Руслан Кравченко

Як передає Укрінформ, організаторкою виявилася громадянка України, яка реєструвалася як фізична особа-підприємець у сфері культури та пропонувала чоловікам «оформлення» у складі нібито музичних гуртів.

«Схема працювала так. Жінка реєструвалась як фізична особа-підприємець і діяла нібито у сфері культури. Вона підшуковувала чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, і за грошову винагороду від $7,5 тис. пропонувала їм «оформлення» як учасників музичних гуртів», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, після цього організаторка подавала до Міністерства культури та стратегічних комунікацій списки осіб, які нібито мали брати участь у благодійних концертах за кордоном. На підставі цих звернень відомство готувало листи сприяння для Державної прикордонної служби, що давало змогу перетнути кордон.

У результаті за цією схемою з України виїхали 28 чоловіків, які досі не повернулися. Ще 16 осіб планували виїзд аналогічним способом, однак не встигли його реалізувати. Організаторці заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває за межами України.

Правоохоронці провели обшуки у колишніх працівників Міністерства культури, зокрема у колишнього виконувача обов’язків міністра, а також у інших фігурантів справи. Слідчі перевіряють можливу причетність посадових осіб відомства до організації схеми. «Коли державні механізми використовують як «послугу» для обходу закону – це вже не про культуру. Це про відповідальність. І вона буде», – зазначив генпрокурор.

