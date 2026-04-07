Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Фіктивні «гастролі» допомогли 28 чоловікам виїхати з України: викрито нову схему

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Чоловіків оформлювали як музикантів для виїзду за кордон
фото з відкритих джерел

Організаторка оформлювала ухилянтів як «музикантів» за тисячі доларів через листи Мінкульту

Офіс генерального прокурора викрив схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон під виглядом учасників музичних колективів. Про це повідомдяє «Главком» з посиланням на допис генпрокурора Руслана Кравченка.

фото: Руслан Кравченко

Як передає Укрінформ, організаторкою виявилася громадянка України, яка реєструвалася як фізична особа-підприємець у сфері культури та пропонувала чоловікам «оформлення» у складі нібито музичних гуртів.

«Схема працювала так. Жінка реєструвалась як фізична особа-підприємець і діяла нібито у сфері культури. Вона підшуковувала чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, і за грошову винагороду від $7,5 тис. пропонувала їм «оформлення» як учасників музичних гуртів», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, після цього організаторка подавала до Міністерства культури та стратегічних комунікацій списки осіб, які нібито мали брати участь у благодійних концертах за кордоном. На підставі цих звернень відомство готувало листи сприяння для Державної прикордонної служби, що давало змогу перетнути кордон.

У результаті за цією схемою з України виїхали 28 чоловіків, які досі не повернулися. Ще 16 осіб планували виїзд аналогічним способом, однак не встигли його реалізувати. Організаторці заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває за межами України.

Правоохоронці провели обшуки у колишніх працівників Міністерства культури, зокрема у колишнього виконувача обов’язків міністра, а також у інших фігурантів справи. Слідчі перевіряють можливу причетність посадових осіб відомства до організації схеми. «Коли державні механізми використовують як «послугу» для обходу закону – це вже не про культуру. Це про відповідальність. І вона буде», – зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, що 6 квітня, у Харкові під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадянин вчинив напад на військовослужбовців ТЦК. У результаті один з військових отримав поранення ножем в живіт та був доставлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога. 

Читайте також:

Теги: ухилянти мобілізація війна Україна ТЦК Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua