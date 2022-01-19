У Києві очевидці зафіксували кортеж Держсекретаря США (відео)

На кадрах видно, як закритим для киян проспектом Бажана їдуть понад 10 автомобілів

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні прибув до Києва. Кортеж закордонного гостя помітили на проспекті Бажана, повідомляє Телеграм-канал «Великий Київ».

«Просто проспект Бажана о 8 ранку і кортеж…» – йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як закритим для киян проспектом їдуть понад 10 автомобілів, серед яких поліцейські та швидка «допомога».

Зазначимо, що о 8:00 у Києві, і зокрема на проспекті Бажана розпал години пік і тисячі киян добираються на роботу.

Як раніше повідомлялося, сьогодні зранку держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до України.

Зазначимо, Блінкен поговорив із Лавровим перед візитом в Україну.

19 січня в Києві Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб «підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України».

Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоб «повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації».

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Також стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.