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    У Києві водій Skoda влетів у ВАЗ, покинув автівку і втік (фото, відео)

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    ВАЗ стояв у крайньому лівому, коли у нього влетіла&nbsp;Skoda - У Києві водій Skoda влетів у ВАЗ, покинув автівку і втік (фото, відео)
    ВАЗ стояв у крайньому лівому, коли у нього влетіла Skoda
    Фото: Інформатор

    Від удару ВАЗ перекинувся на бік

    У середу, 6 листопада, пізно ввечері на вулиці Олени Теліги в Києві сталася подвійна ДТП. Поки власники ВАЗ-2111 і Mitsubishi Lancer оформляли дистанційну аварію, в них на повному ходу влетіла Skoda.

    Удар прийшовся в праву частину ВАЗа, від якого він перекинувся на бік. Про це повідомляє Інформатор.

    Два автомобілі стояли в крайньому лівому ряду і чекали на закінчення оформлення ДТП. Їх не помітив водій Skoda, врізався у ВАЗ і спробував продовжити рух. Але виїхати далеко він не зміг, так як у автомобіля відірвало переднє колесо. Тоді, за словами очевидців, він вийшов з салону і втік на своїх двох.

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    У Києві водій Skoda влетів у ВАЗ, покинув автівку і втік (фото, відео)
    У Києві водій Skoda влетів у ВАЗ, покинув автівку і втік (фото, відео)
    У Києві водій Skoda влетів у ВАЗ, покинув автівку і втік (фото, відео)
    У Києві водій Skoda влетів у ВАЗ, покинув автівку і втік (фото, відео)

    Аварія обійшлася без серйозних травм для водія ВАЗа.

    Обставини ДТП і місцезнаходження чоловіка, який керував Skoda, встановлює поліція.

    Як повідомлялося, ввечері 6 листопада на вул. Братиславськійу Дніпровському районі Києва сталася масова ДТП за участі 8 автомобілів. У вантажівки МАЗ відмовили гальма, через що вона почала трощити автомобілі на своєму шляху.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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