На трасі Київ-Харків пасажирський автобус протаранив вантажівку і злетів у кювет (фото)



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Автобус після зіткнення з вантажівкою наїхав на колесовідбійник та з’їхав у кювет Фото: Патрульна поліція Київської області

32 пасажири та водій автобуса тілесних ушкоджень не отримали

У середу, 6 листопада, на автодорозі Київ-Харків пасажирський автобус Temza зіткнувся з вантажівкою Mercedes та з’їхав у кювет. ДТП сталася на 100-му км автодороги о 5-й годині ранку.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

«Водій автобуса Temza, ймовірно, заснув, через що безпечна дистанція була не дотримана. Це спричинило те, що 62-річний водій автобуса здійснив зіткнення з вантажівкою марки Mercedes, після чого наїхав на колесовідбійник, який розділяє зустрічні потоки автодороги, та з’їхав у кювет», - інформують патрульні.

Водій вантажівки, збивши відбійник з правого боку та з’їхавши у кювет, зазнав тілесних ушкоджень. Чоловіка госпіталізували.

32 пасажири та водій автобуса тілесних ушкоджень не отримали.

Слідчо-оперативна група займається встановленням обставин справи та оформленням ДТП.

Нагадаємо, 5 листопада у Броварах водій легковика з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем, водій якого загинула на місці. Іншого керманича госпіталізовано.