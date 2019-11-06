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    На трасі Київ-Харків пасажирський автобус протаранив вантажівку і злетів у кювет (фото)

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    Автобус після зіткнення з вантажівкою&nbsp;наїхав на колесовідбійник та з&rsquo;їхав у кювет - На трасі Київ-Харків пасажирський автобус протаранив вантажівку і злетів у кювет (фото)
    Автобус після зіткнення з вантажівкою наїхав на колесовідбійник та з’їхав у кювет
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    32 пасажири та водій автобуса тілесних ушкоджень не отримали

    У середу, 6 листопада, на автодорозі Київ-Харків пасажирський автобус Temza зіткнувся з вантажівкою Mercedes та з’їхав у кювет. ДТП сталася на 100-му км автодороги о 5-й годині ранку.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    «Водій автобуса Temza, ймовірно, заснув, через що безпечна дистанція була не дотримана. Це спричинило те, що 62-річний водій автобуса здійснив зіткнення з вантажівкою марки Mercedes, після чого наїхав на колесовідбійник, який розділяє зустрічні потоки автодороги, та з’їхав у кювет», - інформують патрульні.

    Водій вантажівки, збивши відбійник з правого боку та з’їхавши у кювет, зазнав тілесних ушкоджень. Чоловіка госпіталізували.

    32 пасажири та водій автобуса тілесних ушкоджень не отримали.

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    На трасі Київ-Харків пасажирський автобус протаранив вантажівку і злетів у кювет (фото)
    На трасі Київ-Харків пасажирський автобус протаранив вантажівку і злетів у кювет (фото)
    На трасі Київ-Харків пасажирський автобус протаранив вантажівку і злетів у кювет (фото)
    На трасі Київ-Харків пасажирський автобус протаранив вантажівку і злетів у кювет (фото)
    На трасі Київ-Харків пасажирський автобус протаранив вантажівку і злетів у кювет (фото)

    Слідчо-оперативна група займається встановленням обставин справи та оформленням ДТП.

    Нагадаємо, 5 листопада у Броварах водій легковика з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем, водій якого загинула на місці. Іншого керманича госпіталізовано.

    Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина
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