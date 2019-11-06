У Києві п’яні хлопці на Honda протаранили в лоб таксі і заховалися на АЗС (фото, відео)



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Патрульні виявили розбитий позашляховик на парковці АЗС Фото: Інформатор

Патрульні за десять хвилин розшукали автомобіль з п'яними водієм і пасажиром

У середу, 6 листопада, на Парковій дорозі в Києві Honda виїхала на зустрічну смугу і протаранила в лоб автомобіль служби таксі Bolt з пасажиром. Після зіткнення автомобіль зник.

Про це повідомляє Інформатор.

Близько 5:40 автомобіль служби Bolt зупинився на світлофорі на Парковій дорозі. За словами пасажира, з алеї Героїв Крут на великій швидкості вилетіла Honda і протаранила таксі. Після зіткнення позашляховик відкинуло на тротуар і, після невеликої паузи, він стрімко зник з місця ДТП, залишивши на Парковій дорозі передній номерний знак.

Патрульна поліція почала розшук автомобіля і через десять хвилин виявила його бульварі Дружби народів. Honda стояла на парковці АЗС Socar. У салоні автомобіля спав пасажир, а поруч знаходився власник автомобіля з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Сам він стверджував, що за кермом його не було, але плутався у свідченнях. Спочатку чоловік розповів, що в аварію на його транспортному засобі потрапив хтось інший і він нічого не знає. А після придумав нову версію, аз якою він підсів в пошкоджену машину біля заправки і керував нею тільки під час руху по парковці.

Від проходження тесту на Драгері він відмовився.

Обставини аварії з’ясовують патрульні.

Нагадаємо, 4 листопада на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.