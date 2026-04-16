Понад 100 поранених. Зеленський повідомив деталі нічної атаки РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Понад 100 поранених. Зеленський повідомив деталі нічної атаки РФ
Окупанти вдарили по Україні
фото: ДСНС Харківщини

Президент зауважив, що чергова ніч підтверджує: Росія не заслуговує на жодне пом’якшення міжнародної політики чи зняття санкцій

Сьогодні, 16 квітня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка про атаку РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Було майже 700 російських дронів за день і вечір напередодні та за ніч. Також були ракети: 19 балістичних і ще крилаті ракети цієї ночі. Більшість балістики – проти Києва. Вдалося збити 636 дронів і частину ракет. На жаль, не всі. Є влучання та пошкодження звичайних будинків. На жаль, є загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі. Серед загиблих – хлопчик, 12 років йому було. Мої співчуття рідним та близьким… Станом на цей час відомо і про 100 поранених через одну цю російську масовану атаку», – зазначив глава України.

Президент зауважив, що чергова ніч підтверджує: Росія не заслуговує на жодне пом’якшення міжнародної політики чи зняття санкцій. Він наголосив, що відповіддю має бути максимальний захист життя та посилення тиску задля досягнення миру.

«Жодної нормалізації такої Росії бути не може. Тиск на Росію повинен працювати. І важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України. Є багато політичних зобов’язань партнерів, які вже були озвучені, але ще не реалізовані. В тому числі у форматі «Рамштайну» та на двосторонній основі. Доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для «петріотів» та інших систем. Очікую на доповідь за результатами», – наголосив президент.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

До того ж цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинули люди.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Як повідомлялося, з 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.

