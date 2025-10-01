Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Харків: є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Харків: є постраждалі
У Харлові лунали вибухи
фото ілюстративне

Інформація щодо завданих руйнувань наразі уточнюється

Уночі 1 жовтня Харків зазнав атаки ворога. За повідомленнями голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, по місту та передмістю було завдано ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ). Загроза залишається актуальною, мешканців закликають перебувати в безпечних місцях, передає «Главком».

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, удари припали на Київський район міста. Крім того, зафіксовано пуски балістичних ракет по Харкову та найближчих передмістях.

Як пишуть місцеві ЗМІ, окупанти б'ють по критичній інфраструктурі. Вже відомо про двох постраждалих через атаку. Інформація щодо завданих руйнувань наразі уточнюється.
 
 Нагадаємо, 26 вересня, російська терористична армія вдарила по торговельному центрі в Київському районі Харкова. Внаслідок чого є поранені, пошкоджено муніципальний автобус. 

До слова,  російські війська атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ударів є поранені та жертва.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував російські удари по Україні. Він запевнив, що Україна відповість Росії на їхні удари та додав, що українські захисники продовжать нищити російську логістику та паливну інфраструктуру.

Теги: обстріл Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Харківщину
Росія атакувала Харківщину: загинули працівники ремонтно-дорожньої служби
4 вересня, 23:10
Дрони атакували місто Суми
Росіяни атакували Суми: зафіксовано влучання 
16 вересня, 04:15
Такий вигляд має квартира киянки після дронової атаки
Що допоможе вижити при атаці росіян? Киянка, у будинок якої влучив дрон, дала поради
11 вересня, 09:53
МАГАТЕ повідомило про обстріл поблизу Запорізької АЕС
МАГАТЕ повідомило про обстріл поблизу Запорізької АЕС
17 вересня, 00:59
Дрони атакували Сумщину
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Рятувальники ліквідують пожежу
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі та поранені
22 вересня, 07:03
Окупанти вдарили по Дніпру
Ми обов’язково відповімо росіянам на їхні удари – Зеленський
Вчора, 22:32
У районі ТЕЦ здіймається дим
У Білгороді під обстріл потрапила місцева ТЕЦ, у місті блекаут
28 вересня, 19:41
СБУ зібрала доказову базу на вище командування військ РФ, яке вчиняло воєнні злочини в Сумській області
Керували ударами по Охтирці: СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ
Вчора, 14:36

Події в Україні

Окупанти атакували Харків: є постраждалі
Окупанти атакували Харків: є постраждалі
Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу
На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння пожежі
На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння пожежі
Ворог обстріляв Дніпро, Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей. Головне за 30 вересня
Ворог обстріляв Дніпро, Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей. Головне за 30 вересня
Окупанти атакували Дніпро дронами: є загиблий, понад два десятки поранених (оновлюється)
Окупанти атакували Дніпро дронами: є загиблий, понад два десятки поранених (оновлюється)
Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей
Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua