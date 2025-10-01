Окупанти атакували Харків: є постраждалі

Інформація щодо завданих руйнувань наразі уточнюється

Уночі 1 жовтня Харків зазнав атаки ворога. За повідомленнями голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, по місту та передмістю було завдано ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ). Загроза залишається актуальною, мешканців закликають перебувати в безпечних місцях, передає «Главком».

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, удари припали на Київський район міста. Крім того, зафіксовано пуски балістичних ракет по Харкову та найближчих передмістях.

Як пишуть місцеві ЗМІ, окупанти б'ють по критичній інфраструктурі. Вже відомо про двох постраждалих через атаку. Інформація щодо завданих руйнувань наразі уточнюється.



Нагадаємо, 26 вересня, російська терористична армія вдарила по торговельному центрі в Київському районі Харкова. Внаслідок чого є поранені, пошкоджено муніципальний автобус.

До слова, російські війська атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ударів є поранені та жертва.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував російські удари по Україні. Він запевнив, що Україна відповість Росії на їхні удари та додав, що українські захисники продовжать нищити російську логістику та паливну інфраструктуру.