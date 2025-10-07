Головна Країна Події в Україні
Україна збиває «шахеди» міні-ракетою Thales: що про неї відомо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Україна збиває «шахеди» міні-ракетою Thales: що про неї відомо
Всередині ракети видно маленькі кульки, які при вибуху розлітаються в усі боки
фото: Matthew Loh/Business Insider

Ракета Thales діє за принципом дробовика: кульки можуть вражати ціль навіть поза зоною прямого детонування

Європейський виробник Thales розробив компактну 70-мм міні-ракету з новою боєголовкою FZ123, наповненою тисячами крихітних сталевих кульок – її вже застосовують в Україні для боротьби з ударними дронами типу «Шахед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Business Insider.

За даними виробника, при вибуху майже кілограмового заряду кульки розлітаються в усі боки, створюючи зону ураження до 25 метрів у діаметрі – цього достатньо для знищення безпілотника. Ракета діє за принципом дробовика: кульки можуть вражати ціль навіть поза зоною прямого детонування. Максимальна дальність пуску з такою боєголовкою складає до 3 км.

Директор Thales Belgium з транспортних засобів та тактичних систем Томас Коліне повідомив, що новинку вже розгортають в Україні, а попит з боку Києва перевищує виробничі потужності компанії. Він відмовився уточнювати масштаби постачання.

Представник Thales не розкрив ціну міні-ракет, але зазначив, що вони дорожчі за українські дрони, які застосовують проти «Шахедів», проте значно дешевші за стандартні зенітні ракети західного зразка. У Thales Belgium додали, що навіть найдорожчі їхні міні-ракети з лазерним наведенням зазвичай коштують близько п’ятої частини ціни стандартної ракети. Для порівняння Business Insider наводить, що один із найдешевших зенітних варіантів – AIM-7 Sparrow – має орієнтовну ціну близько $125 тис. за одиницю.

Як відомо, Україна розробила безпілотний надводний корабель, який може нести кілька оптоволоконних дронів у відкидних відсіках на корпусі – така система не має аналогів у світі. 

Згідно з матеріалом, атаки на порти Туапсе та Новоросійськ стали першими випадками застосування оптоволоконних дронів, запущених із моря. Раніше, в грудні минулого року, ВМС ЗСУ демонстрували кадри, де морські дрони-носії класу «Магура» виводять FPV‑дрони з внутрішніх відсіків, натякаючи на такі можливості.

Експерти наголошують, що через обмежені людські ресурси Україна орієнтується на недорогі безпілотні системи, розроблені для ефективного й одноразового застосування.

До слова, Україна для ударів по енергетичних об'єктах Росії почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго».

Зазначається, що ці ракети набагато швидші за безпілотники, літають на висоті 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км, а також, завдяки бойовій частині вагою 1150 кг, володіють величезною ударною силою.

У статті The Economist названо й інші засоби, якими Україна б'є по РФ. Зазначається, що близько 60% ударів здійснюють безпілотники Fire Point FP-1, які можуть досягати цілей на відстані 1500 км та мають складне програмне забезпечення, стійке до радіоелектронного глушіння. За словами експертки з українських систем озброєння Олени Крижанівської, FP-1 коштують лише близько $55 тис. кожен, їх випускають понад 100 на день.

